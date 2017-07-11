В прошлом году в Коми от укусов животных пострадали 2460 человек

За 2016 год в Коми по поводу укусов животными в медицинские учреждения Коми обратились 2460 человек (за 2015 год – 2665).

От укусов, нанесенных дикими животными, пострадали 44 человека (за 2015 год - 33 случая). Зарегистрирован один случай бешенства.

По данным Управления Роспотребнадзора Коми, активизация природных очагов приводит к вовлечению в эпизоотический процесс домашних и сельскохозяйственных животных, что в свою очередь повышает риск инфицирования людей. В 2016 году наибольшее количество укусов нанесено домашними животными – 98,2 %.

Управление Роспотребнадзора по Республике Коми призывает соблюдать следующие профилактические меры: приобретать животных только в специализированных организациях при наличии ветеринарного освидетельствования; обязательно проводить вакцинацию против бешенства домашних и сельскохозяйственных животных; избегать контактов с безнадзорными животными, не кормить их с рук, не гладить; не осуществлять самостоятельно забой и уничтожение павших сельскохозяйственных и домашних животных без ветеринарного освидетельствования; незамедлительно обращаться за оказанием антирабической помощи в случае получения укусов, ослюнений и при контакте с неизвестным животным.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире от бешенства умирают десятки тысяч человек, 4 из каждых 10 человек, укушенных собаками с подозрением на бешенство – это дети в возрасте до 15 лет. В последние годы в Российской Федерации продолжает оставаться напряженной ситуация по бешенству среди животных, отмечается тенденция к росту числа регионов, неблагополучных по данному заболеванию.

***Бешенство (водобоязнь, гидрофобия) - острая инфекционная болезнь из группы вирусных зоонозов, развивается вследствие укуса или ослюнения больным животным, характеризуется проявлениями резкого возбуждения двигательных центров, судорогами мышц глотки и дыхательных путей с последующим их параличом, слюнотечением, приводит к энцефаломиелиту и в конечном итоге – к смерти.

Источники инфекции: дикие животные (лисица, енотовидная собака, волк, барсук песец, грызуны и летучая мышь), эти животные "хранят" вирус бешенства в природе, передавая его друг другу и заражая домашних животных (собака, кошка, корова, овца, лошадь).

Вирус находится в слюне больного животного. Человек заражается бешенством от животных через укусы, ослюнения поврежденных кожных покровов. Наиболее опасны укусы в области головы, шеи и кистей рук. От человека к человеку бешенство, как правило, не передается