Коми присоединилась к всероссийскому проекту "Биржа инвестиций" в сфере ЖКХ.

На портале "Биржа инвестиций" размещена информация о потенциальных проектах для инвесторов в сферу ЖКХ: на сегодня там опубликовано 229 проектов из половины регионов страны. Портал создан по поручению главы Минстроя России Михаила Меня для привлечения концессионеров в сферу жилищно-коммунального хозяйства.

Портал аккумулирует проекты, предложенные муниципалитетами частным инвесторам для концессий - это систематизированные анкеты, содержащие все необходимые данные для принятия инвестиционного решения. На сегодня на портале опубликовано уже 229 проектов, которые относятся к сфере теплоснабжения и водоснабжения. К проекту "Биржа инвестиций" присоединилась и Республика Коми. На портале размещён проект по концессионному соглашению в отношении теплоснабжения муниципального образования городского округа "Усинск" на сумму 275 млн. рублей.

Третий год подряд объём инвестиционных обязательств, которые берут на себя концессионеры по новым соглашениям, ежегодно удваивается. В Минстрое России проанализировали факторы, способствующие привлечению инвесторов или тормозящие этот процесс, и выявили, что сегодня ключевой фактор роста инвестиций - это открытость информации. Поэтому, по поручению министра Михаила Меня, был разработан портал "Биржа инвестиций", где все опубликованные проекты проходят экспертную оценку и аудит.

Как отметил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Андрей Чибис, сайт "Биржа инвестиций" даёт возможность инвестору выбрать проект, подходящий по ключевым критериям - объёму финансирования, региону, отраслевому направлению и так далее.

"Размещая свои проекты на площадке, инициаторы получают возможность сообщить о них потенциальным инвесторам и привлечь новых партнёров для их реализации", - пояснила заместитель строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми Ольга Микушева.