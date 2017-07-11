В Койгородском районе дорожники выполнили свои обязательства по ямочному ремонту и ремонту картами на автодорогах общего пользования

34,41 км дорог общего пользования местного значения Койгородского района после проведения ямочного ремонта и ремонта картами стали обеспечивать безопасное и бесперебойное движение транспортных средств.

Как сообщили "Комиинформу" в администрации, муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2017 год, заключенный между администрацией Койгородского района и АО "Коми дорожная компания" был подписан 16 января 2017 года. Общая сумма, которая предусматривалась к выделению для этих целей, составляла около трех миллионов рублей. Контрактом предусматривалось выполнение дорожниками всего комплекса работ по обеспечению безопасного и бесперебойного движения транспортных средств. В том числе, на проведение ямочного ремонта предусматривалось выделить 538,4 тыс. рублей, а на устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальто-бетонных смесей (ремонт картами) 149,6 тыс.рублей.

Несмотря на сложные погодные условия АО "Коми дорожная компания" свои обязательства выполнила. Работы по проведению ямочного ремонта и ремонта картами выполнял Койгородский ДРСУч. Еще в начале лета койгородские дорожники приступили к ремонту дорог, а в июле уже закончили. Это стало возможным, благодаря прежде всего, стараниям и слаженной работе работников ДРСУч.

Койгородские дорожники за короткий период провели предусмотренные работы на дорогах общего пользования села Койгородок и поселка Койдин, общей протяженностью 34,41 км.

Большой участок дороги был отремонтирован возле автобусной остановки напротив Койгородской ЦРБ райцентра, привели в соответствующее состояние дорогу по ул.Интернациональная. Ямы, которые образовались в весенний период, теперь не ощущаются. Отремонтированные участки дорог теперь не представляют опасности для проезда транспортных средств.

На протяжении нескольких лет жители поселка Койдин жаловались на дорогу по улице Комарова. Несмотря на запрещающие знаки, большегрузные автомобили по перевозке леса превратили эту дорогу в такое состояние, при котором ездить жителям поселка стало не безопасно. Благодаря стараниям дорожников теперь проезд по главной улице поселка на автомобилях стал так же безопасным.

"Обычно весной вместе со снегом "сходит" и асфальт. Ямы на дорогах достигают больших размеров. Поездка по дорогам общего пользования становится настоящим испытанием, как для машины, так и для нервов водителя. Остается надеяться, что после ремонта участков дорог общего пользования в Койгородке и в Койдине проходить такие испытания водителям не придется", - отметили в администрации.

"Мы регулярно проверяем состояние дорог, выявляем проблемные участки. В этом вопросе работаем совместно с администрациями сельских поселений и ГИБДД, учитываем все замечания надзорных органов. В этом году ямочный ремонт и ремонт картами прошел там, где мы планировали провести в начале года. Улучшение состояния дорог общего пользования стало возможным благодаря заключенному Муниципальному контракту, которым предусматривалось выделение средств для этих целей АО "Коми дорожная компания". На сегодня свои обязанности, в части проведения ямочного ремонта и ремонта картами, дорожники выполнили, что позволит держаться дорогам несколько лет. Конечно, это не панацея, это не капитальный ремонт. Но, благодаря этому, мы не допускаем масштабных разрушений полотна. Более того, до конца 2017 года в дорожной сети района будут проводиться и другие виды работ. На эти цели нами предусмотрено выделить еще более 2 миллионов рублей" - отметила Лариса Ушакова, руководитель администрации МР "Койгородский".