Предприниматели Коми могут стать мобильнее

11 июля 2017 года, 10:00 | Сыктывкар, Ухта, Печора
Фото Антона Пархачёва

Полной версией мобильное приложение "Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя" пользуются 4720 жителей Коми, значительная часть которых сконцентрирована в Сыктывкаре, Ухте и Печоре.

Из года в год наиболее востребованными электронными услугами в личном кабинете индивидуального предпринимателя остаются запросы о зачёте излишне уплаченных средств, а также получение справок о состоянии расчетов и об отсутствии задолженности по налогам. Мобильное приложение позволяет быстрее осуществлять данные операции. Через приложение можно также получать выписки из ЕГРИП, просматривать информацию о суммах начисленных и уплаченных налогов, узнавать решения по зачётам и возвратам средств, просматривать данные о применяемой предпринимателем системе налогообложения, а также получать информацию по кассовой технике.

Как отмечают в УФНС по Коми, по состоянию на 11 июля в налоговые органы через личный кабинет индивидуального предпринимателя было направлено порядка 1200 запросов и обращений. Такая статистика позволяет прогнозировать востребованность мобильной версии личного кабинета в бизнес-кругах.

Всего на сайте налоговой службы представлено 49 электронных сервисов, из которых мобильную версию до недавнего времени имели только два - "Проверка кассового чека" и "Проверка ИНН".

Все приложения созданы для платформ iOS и Android и доступны для скачивания в AppStore или GooglPlay, а также на сайте nalog.ru. Пройти авторизацию в "Личном кабинете индивидуального предпринимателя" можно с помощью логина и пароля от "личного кабинета для физических лиц", c помощью электронной подписи или через единый портал госуслуг.

Комиинформ
  Ключевые слова: УФНС, бизнес
  Рубрика: Экономика
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