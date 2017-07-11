В службу судебных приставов Коми с начала года поступило более 80 жалоб на коллекторов

С момента вступления в силу правил совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженности, в Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми поступило 84 обращения граждан на нарушение их прав.

Как сообщает пресс-служба ведомства, основными причинами поступивших обращений являются звонки и смс-сообщения на мобильные телефоны граждан по поводу погашения задолженности клиентов кредитных и финансовых организаций, а также лиц, не являющихся заемщиками – в их число входят родственники заемщиков, коллеги по работе и другие лица. Из них в более 20 обращениях присутствовала информация о поступлении угроз от неизвестных лиц в социальных сетях в интернете, по которым выявление лица – источника сообщений – наиболее проблематично.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми наделено полномочиями по включению сведений о юридическом лице, осуществляющем деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, в государственный реестр. За 6 месяцев 2017 года заявлений о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр в Управление не поступало.

В целях восстановления нарушенных прав и законных интересов граждан работниками Управления по всем случаям обращений принимаются меры по установлению лиц, действиями которых нарушаются права граждан. По всем обращениям заявителям направлены разъяснения об их правах.

Напомним, закон, регулирующий деятельность юридических лиц, занимающихся взысканием долгов, вступил в силу в России с 1 января 2017 года. Федеральная службы судебных приставов определена надзорным органом за этим рынком. Единый реестр коллекторских агентств начал работать в Российской Федерации с этого года — заниматься взиманием просроченной задолженности отныне могут только фирмы, внесенные в этот список.