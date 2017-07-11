При продаже дачи на "Авито" ухтинка лишилась 94 тыс. рублей

Полицейские Ухты расследуют уголовно дело по факту мошенничества, совершенного в отношении 53-летней местной жительницы. Неизвестные похитили у заявительницы 94 тыс рублей при продаже дачи в интернете.

Предварительно установлено, что ухтинка разместила на доске бесплатных объявлений "Авито.ру" предложение о продаже дачи. По оставленным контактам с ней связалась неизвестная девушка. Покупательница выразила готовность приобрести участок и попросила женщину назвать персональные данные банковской карты, что та и сделала. В результате со счета ухтинки похищена крупная сумма.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество".

Ведется следствие.

МВД по Республике Коми напоминает жителям региона, что при совершении сделок на сайте "Авито.ру" нужно быть бдительнее как покупателям, так и продавцам. Сайты бесплатных объявлений – настоящий "клондайк" для мошенников всех мастей.