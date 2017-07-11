В Коми сохраняется положительная динамика налоговых поступлений, в том числе по налогу на добычу нефти

11 июля 2017 года, 8:40 |
Mirtesen.teknoblog.ru

За январь – июнь в Коми собрано налогов 87,4 млрд рублей, что больше аналогичного периода 2016 года на 19,1 млрд рублей, или на 27,9%, сообщили "Комиинформу" в УФНС по Коми.

В том числе за счет налога на добычу нефти доходы бюджета увеличились на 12,1 млрд рублей, или в 1,4 раза. Это обусловлено, в основном, ростом средней ставки для расчета налога в 1,6 раза (цена на нефть марки "Юралс" возросла в 1,4 раза).

Доходы федерального бюджета возросли относительно аналогичного периода 2016 года на 16 млрд рублей, или в 1,4 раза, и составили 52,5 млрд рублей.

Без учета налога на добычу нефти поступило в консолидированный бюджет Российской Федерации больше на 6,9 млрд рублей (на 17,3 %), в том числе в федеральный бюджет - на 3,9 млрд рублей (в 1,5 раза).

В общей сумме налоговых поступлений 46% приходится на долю налога на добычу нефти. Значительный удельный вес также занимают налог на доходы физических лиц и налог на прибыль организаций (по 13% соответственно), налоги на имущество (10%), НДС (9%) и акцизы (6%).

В консолидированный бюджет Коми поступило 34,9 млрд рублей, что больше на 3,1 млрд рублей, или на 9,6%. Основное влияние на положительную динамику оказали поступления по налогу на имущество организаций. Рост платежей по которому на 1,935 млрд рублей, или на 31,1%, обусловлен увеличением среднегодовой стоимости налогооблагаемого имущества, а также ростом пониженной ставки по налогу в отношении ряда имущества с 1% за 2015 год до 1,3% за 2016 год и до 1,6% в 2017 году.

Увеличение поступлений по налогу на прибыль организаций, зачисляемому в республиканский бюджет, на 1,4 млрд рублей (на 15,9%) связано с увеличением налоговой базы в текущем году.

По НДФЛ платежи возросли на 71,8 млн рублей, темп поступления составил 100,7%, что адекватно темпу фонда оплаты труда работников республики, сложившемуся по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми.

По акцизам на нефтепродукты в республиканский бюджет поступило меньше на 837,2 млн рублей (на 23,3%), основная причина снижения – уменьшение норматива отчисления акцизов в республиканский бюджет. В целом по акцизам на нефтепродукты в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило больше на 22,9%.

Налоговые доходы местных бюджетов составили 4,5 млрд рублей. Это больше, чем в аналогичном периоде 2016 года на 154,1 млн рублей, или на 3,5%. Основными налогами, обеспечившими увеличение поступления, являются НДФЛ, налог на имущество физических лиц и налоги на совокупный доход.

Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды поступили в размере 19,8 млрд рублей.

Комиинформ
  Ключевые слова: УФНС, налоги
  Рубрика: Экономика
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