"Газпром Трансгаз Ухта" отметил юбилей в тундре

"Газпром Трансгаз Ухта" необычно отмечает полувековой юбилей. Вчера праздничные мероприятия начались на полуострове Ямал, куда вместе с сотрудниками компании в пресс-тур "В ритме времени" отправились журналисты Коми республики и Вологодской области.



В его программе - перелёты и переезды по тундре на несколько стратегически важных объектов - компрессорные станции "Байдарацкая", "Ярынская" и "Гагарацкая", знакомство с бытом вахтовиков, участие в праздничных событиях.





С самой северной компрессорной станции в мире, "Байдарацкой", началась юбилейная акция "Тепло севера на юг", которая пройдёт от Ямала до Ярославской области. По этому случаю на станции символически зажгли факел, что знаменовало начало большого путешествия флага с юбилейным логотипом компании по её филиалам.





Как пояснил гендиректор "Газпром Трансгаз Ухта" Александр Гайворонский, за 40 с небольшим дней до основного праздника (а датой создания компании считается 21 августа 1967 года), здесь хотят вспомнить ветеранов отрасли, первооткрывателей. Флаг-путешественник будут передавать друг другу как раз они.



Со сцены один из ветеранов-газовиков Александр Загурдаев рассказал собравшимся, как в 1980-е годы, среди других первооткрывателей, он высадился на Бованенково. Три сухогруза в сопровождении ледокола "Арктика" в тяжёлых погодных условиях разгружали более месяца.





"Кроме песцов нас здесь никто не встречал, - поделился воспоминаниями он. - Работа по выгрузке шла очень тяжело. Было холодно и неуютно. Сейчас даже не сравнить, в каких условиях работали мы тогда и в каких работники трудятся сейчас".





Первопроходцы начали освоение Ямала со сборки буровых, электростанций, ангарных зданий. Теперь быт вахтовиков - вполне комфортен: проживают они в уютных общежитиях, со всеми благами цивилизации.

Основная масса работников, обслуживающих магистраль, - молодые мужчины. Работают вахтовым методом по 28 дней. Столько же отдыхают и снова на вахту. Одна смена здесь длится по 12 часов. В основном, вся работа автоматизирована.





Вчера на празднике присутствовали коренные жители полуострова. По словам одной из женщин, живущих здесь, члены её семьи, помимо того, что кочуют, занимаются индивидуальным предпринимательством. Сотрудничают с газовиками, помогают местным доставлять продукты с большой земли, а также продают шкуры, мясо и рога оленей.





О контакте с местным населением говорил и А.Гайворонский. Он выразил надежды, что те времена, когда между двумя сторонами были острые конфликты, прошли, и сейчас они стараются быть чем-либо полезными друг другу.





К примеру, рассказали журналистам живущие в одном из комплексов работники, прошлой зимой к газовикам за медицинской помощью часто обращалось коренное население. Температура воздуха здесь иногда достигала минус 50-ти.



Газодобыча на Ямале имеет стратегически важное значение для страны. Отсюда голубое топливо начинает свой путь в европейскую часть России, а также Европу.





В следующем году на Ямале закончат строительство компрессорного цеха на станции Ярынской, где в завершение дня, перелетев через Карское море, побывали и представители СМИ. На станции пояснили, что её уникальность в том, что газ здесь подают в охлажденном виде, чтобы не нарушить вечную мерзлоту почвы.





Впереди - посещение в рамках пресс-тура компрессорной станции "Гагарацкая" и праздничные мероприятия в Печоре.