Детские хирурги из Коми провели в Череповце 11 сложнейших операций

11 июля 2017 года, 9:15 | Сыктывкар
Фото www.cherinfo.ru

На прошлой неделе хирурги из Сыктывкара прооперировали в Череповце 11 детей с тяжелыми урологическими патологиями. Об этом сообщает официальный информационный портал города Череповец.

Пациентами стали дети из Череповца, Череповецкого района и один ребенок из Вологды. Целью поездки стала необходимость повысить квалификацию пока единственного в Череповце хирурга — специалиста по детской урологии Алексея Логваля. Фактически он самостоятельно провел четыре операции из 11-ти, в которых участвовали специалисты из Коми.

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Всего рабочая командировка республиканских врачей продлилась в течение пяти дней. У операционного стола работали Илья Каганцов, профессор кафедры хирургических болезней Сыктывкарского госуниверситета, заведующий отделением урологии республиканской детской клинической больницы, и врач-анестезиолог-реаниматолог этой же больницы Александр Титов.

Республиканские врачи высоко оценили общее оснащение череповецкой больницы и навыки молодого коллеги, однако отметили недостаток оборудования для современных малоинвазивных операций.

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Наталья Петрова
  Ключевые слова: урология, операция, медицина, коми, дети, врачи
  Рубрика: Общество
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