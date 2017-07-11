Детские хирурги из Коми провели в Череповце 11 сложнейших операций

На прошлой неделе хирурги из Сыктывкара прооперировали в Череповце 11 детей с тяжелыми урологическими патологиями. Об этом сообщает официальный информационный портал города Череповец.

Пациентами стали дети из Череповца, Череповецкого района и один ребенок из Вологды. Целью поездки стала необходимость повысить квалификацию пока единственного в Череповце хирурга — специалиста по детской урологии Алексея Логваля. Фактически он самостоятельно провел четыре операции из 11-ти, в которых участвовали специалисты из Коми.

Всего рабочая командировка республиканских врачей продлилась в течение пяти дней. У операционного стола работали Илья Каганцов, профессор кафедры хирургических болезней Сыктывкарского госуниверситета, заведующий отделением урологии республиканской детской клинической больницы, и врач-анестезиолог-реаниматолог этой же больницы Александр Титов.

Республиканские врачи высоко оценили общее оснащение череповецкой больницы и навыки молодого коллеги, однако отметили недостаток оборудования для современных малоинвазивных операций.