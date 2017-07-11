Глава Коми примет участие в "Петровщине" и поздравит устьцилемов с юбилеем села

11 июля 2017 года, 12:30 | Усть-Цилемский
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Глава Республики Коми сегодня прибыл с двухдневным рабочим визитом в Усть-Цилемский район. В насыщенной программе поездки участие в юбилее райцентра, знаменитых праздниках и встреча с заместителем министра культуры России.

Первым пунктом визита значится участие руководителя региона в юбилейных мероприятиях к 475-летию Усть-Цильмы. Официальная часть пройдет в здании муниципальной администрации. Затем С.Гапликов откроет праздничное гуляние "Я люблю твою, Усть-Цильма, старину".

После запланирован переезд делегации в село Хабариха, где глава Коми посетит молочный цех крестьянско-фермерского хозяйства.

Поздним вечером 11 июля в Усть-Цильме традиционно проходит обрядовый праздник "Петровщина", участвовать в котором намерен и руководитель республики.

График пребывания С.Гапликова в Усть-Цильме 12 июля не менее плотный. На утро запланировано посещение строящегося объекта "Дошкольное образовательное учреждение детские ясли-сад на 120 мест в с. Усть-Цильма".

Самым важным пунктом программы со стратегической точки зрения станет участие главы РК в окружном совещании по вопросам сохранения и актуализации нематериального культурного наследия Русского Севера и реализации Стратегии государственной культурной политики РФ, которое пройдет под председательством статс-секретаря – заместителя министра культуры РФ Александра Журавского. Также гость из Москвы намерен посетить Усть-Цилемский историко-мемориальный музей.

В графике С.Гапликова значится посещение родовой семьи. Можно предположить, что губернатор придет в гости не с пустыми руками.

Завершится визит участием главы РК во II Межрегиональном празднике "Усть-Цилемская горка" на Народной поляне.

Илья Баканов
  Ключевые слова: юбилей, традиции, праздники, образование
Персоны: Гапликов Сергей Анатольевич
  Рубрика: Политика
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