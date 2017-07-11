В Коми в 2016 году добыли 176 килограммов семги

11 июля 2017 года, 7:25 | Инта, Ижемский, Усть-Куломский, Усть-Цилемский
Фото static.wixstatic.com

В Коми в минувшем году объем добычи атлантического лосося при осуществлении промышленного рыболовства составил 176 килограммов. Об этом говорится в госдокладе "О состоянии окружающей среды в Республике Коми в 2016 году", опубликованном Минприромом Коми.

По данным ведомства, в 2016 году при осуществлении промышленного рыболовства добыто 238,335 тонн водных биоресурсов, что составило 62,4 % от улова 2015 года. Снижение уловов связано, прежде всего, с неблагоприятными погодными условиями - аномально жарким летом и прочими.

Максимальные уловы традиционно отмечаются в Усть-Цилемском, Усть-Куломском, Интинском, Ижемском районах.

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Основным районом промышленного рыболовства в Коми является Печорский бассейн, где в 2016 году было выловлено 223, 469 тонн или 93,7 % от общего улова. В Вычегодском бассейне выловлено 12,464 т (5,2 %), в Мезенском бассейне – 2,304 т (1,1 %).

В 2016 году пользователи вели добычу 17-ти видов рыб. К ним относятся в Печорском бассейне лосось атлантический (семга), сиг, ряпушка, щука, язь, окунь пресноводный, плотва, пелядь, налим, лещ, карась, хариус, чир, ерш пресноводный. В Вычегодском бассейне – щука, язь, окунь пресноводный, плотва, налим, лещ, карась, хариус, елец, судак. В Мезенском бассейне – щука, карась, окунь пресноводный, плотва, хариус, язь, минога.

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Наиболее массовыми видами в промышленных уловах в Печорском бассейне стали ряпушка, язь, щука, сиг, окунь пресно водный, плотва, в Вычегодском бассейне – щука, лещ, язь, окунь пресноводный, плотва, в Мезенском бассейне – щука, окунь пресноводный, плотва, карась, хариус.

Официально зарегистрированные уловы водных биоресурсов при организованном любительском рыболовстве по путевкам составили: в Печорском бассейне – 1,845 тонн, в Вычегодском бассейне – 1,680 тонн.

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В Мезенском бассейне не осуществлялась деятельность по организации любительского и спортивного рыболовства из-за отсутствия рыбопромысловых участков. В 2016 году при организованном любительском рыболовстве всего было выловлено 3,525 тонн водных биоресурсов, что более чем в два раза превышает улов 2015 года. Наиболее востребованными видами рыб при реализации путевок были ряпушка, щука, хариус, сиг, окунь пресноводный и язь.

Геня Джавршян
  Ключевые слова: семга, добыча рыбы
  Рубрика: Экология
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