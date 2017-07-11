В этом году охотники Коми смогут добыть больше лосей, медведей и выдр

В Коми утверждены лимиты на добычу охотничьих ресурсов.

Глава Коми Сергей Гапликов подписал указ об утверждении лимитов добычи охотничьих ресурсов на территории республики с 1 августа 2017 г. по 1 августа 2018 г.

Как сообщается на официальном портале правительства РК, в течение года охотникам разрешается добыть 1592 особи лося (с 1 августа 2016 по 1 августа 2017-го - 1179), девять особей рыси (в предыдущий год - семь).

Лимиты на добычу бурого медведя увеличились. Если в прошлом году разрешалось подстрелить 141 особь, то в этом году - 205.

Увеличились и лимиты на добычу выдры: если в прошлом году разрешалось добыть 18 особей, то в этом году - 25.

Квот на добычу соболи в этом году нет. В прошлом году разрешалось добыть двух соболей.

Указ вступает в силу с 1 августа 2017 года.