Общественники обсудили проект строительства спортцентра в Выльгорте

10 июля 2017 года, 22:00 | Сыктывдинский
Фото администрации Сыктывдинского района

В селе Выльгорт состоялось внеочередное заседание Общественного совета Сыктывдинского района по вопросу строительства спортивного центра единоборств.

Напомним, после состоявшихся в начале июля общественных слушаний по данному вопросу жители села Выльгорт разделились на два лагеря.

Часть сельчан выразила справедливое опасение, что из-за строительства комплекса снесут единственную детскую игровую площадку. Члены Общественного совета Вера Трефилова, Жанетта Прошутинская, Галина Полина предположили, что из-за высоких цен на услуги дети не смогут заниматься в спортивном центре, и в итоге он будет больше использоваться взрослыми спортсменами. По их мнению, необходимо расширить спектр оказываемых услуг, чтобы подростки могли заниматься в центре не только единоборствами, но и другими видами спорта.

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Начальник управления культуры администрации Сыктывдинского района Евгения Шеболкина высказалась о цветовом оформлении здания. Ядовито-оранжевый цвет диссонирует со сложившимся цветовым оформлением исторической центральной части села - Музеем истории и культуры Сыктывдинского района им. Э.А. Налимовой, Сыктывдинским Домом народных ремесел "Зарань".

Участники обсуждения предложили рассмотреть другое место в Выльгорте под строительство центра.

6 июля члены Общественного совета встретились на месте предполагаемого строительства с главой села Выльгорт Ольгой Останковой и инвестором проекта Юрием Широковым. Общественники пообщались с жителями села, гуляющими с детьми на детской площадке.

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Председатель Совета депутатов Сыктывдинского района Светлана Савинова и председатель Общественного совета муниципалитета Владимир Муравьев попросили инвестора учитывать интересы жителей села, согласовывать такие важные вопросы с депутатами и общественниками, а к следующей встрече подготовить презентацию проекта с учетом высказанных жителями пожеланий.

По их мнению, спортивный центр нужен, но жителям села надо показать, что он не только не разрушит уже существующую детскую площадку, но даже поможет сделать ее более современной и безопасной.

Геня Джавршян
  Ключевые слова: строительство спортцентра в Выльгорте, общественные слушания
  Рубрика: Спорт
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