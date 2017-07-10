В Усогорске благоустраивают детский сад "Алёнка"

10 июля 2017 года, 18:29 | Удорский

В рамках республиканской программы "Народный бюджет" полным ходом идет реализация проекта "Наш чудесный двор" в сфере образования - благоустройство территории детского сада "Аленка" в п.Усогорск.

В детский сад уже завезены пиломатериалы, произведен демонтаж старых веранд на детской площадке. Всего за две недели на площадке установлено три крыльца и построено четыре веранды. Сделано все это силами самих сотрудников детского сада и родителей.

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В группах меняется сантехника, проложены трубы для проведения горячего водоснабжения. Руководитель администрации Николай Жилин проинспектировал проводимые работы.

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Комиинформ
  Ключевые слова: народный бюджет, детский сад
  Рубрика: Общество
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