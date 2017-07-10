"Коми реклама" выявляет незаконную рекламу в муниципалитетах

Руководство ГКУ РК "Коми реклама" объехало семь муниципальных образований для проведения обследований объектов уличной (наружной) рекламы на предмет выявления незаконно установленных рекламных конструкций.

Как сообщил "Комиинформу" ведущий юрисконсульт ГКУ РК "Коми реклама" Сергей Смирнов, уже осуществлены выездные обследования в Ухте, Сосногорске, Княжпогостском районе, Печоре и Усинске. По их результатам будут сформированы перечни незаконных конструкций, после чего "Коми реклама" подготовит предписания владельцам о необходимости их демонтажа. В настоящее время такие обследования производятся руководством госучреждения в Воркуте и Инте.

"С начала года, когда было создано ГКУ "Коми реклама", уже демонтирована 21 незаконно установленная рекламная конструкция. Все – на территории столицы региона. Кроме того, на сегодня выявлены еще четыре конструкции, владельцы которых не определены", - отметил собеседник агентства.

Как ранее сообщал "Комиинформ", в этой связи сообщения о необходимости их демонтажа размещены на сайте komireklama.ru в разделе "Контроль".

"К текстовой информации приложены сканы актов осмотров конструкций, карт-схем их расположения, официальных сообщений о необходимости демонтажа за подписью директора ГКУ РК "Коми реклама", а также – фотографии незаконных объектов с указанием адресов. Три из них установлены по ул. Лесопарковая, в районе домов №32 и 53, четвертый – по Сысольскому шоссе, в районе дома №47", - пояснил ведущий юрисконсульт.

К седьмому августа текущего года, если владельцы конструкций не объявятся и не демонтируют их добровольно, это будет сделано госучреждением путем заключения договора с профильной организацией. После чего она обеспечит временное ответственное хранение объектов на протяжении трех месяцев. Если и в указанный период владельцы не дадут о себе знать, то данное имущество будет утилизировано.

"Впоследствии, когда владельцы баннеров будут установлены, на них возложат расходы, понесенные за услуги демонтажа временного хранения и утилизации. За незаконное размещение рекламных конструкций виновным грозит серьезная административная ответственность в виде штрафа по статье 14.37 КоАП РФ", - добавил Сергей Смирнов.