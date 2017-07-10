Коми филолог расскажет финно-угорским коллегам, как переводить названия улиц и учреждений на родной язык

Сегодня, 10 июля, в 19:30 состоится вебинар о принципах и практике перевода названий учреждений, улиц и компаний на коми язык. Занятие проведет сотрудник Бюро официального перевода Академии госслужбы Василий Чупров.

Как рассказал "Комиинформу" В.Чупров, с этой инициативой к нему обратился вице-президент Молодежной ассоциации финно-угорских народов Артём Малых, удмуртский активист, сейчас, правда, проживающий в Москве.

"В Ижевске возникла необходимость перевода названий улиц и организаций на удмуртский. Видимо, такая практика у них еще не реализуется. Поэтому он обратился ко мне как к переводчику, человеку, который непосредственно этим занимается, с просьбой поделиться опытом, рассказать, какие принципы перевода существуют у нас, как мы это делаем, с кем сотрудничаем", - пояснил В.Чупров.

На вебинаре специалист расскажет о приказе Министерства национальной политики РК, который описывает общие положения оформления вывесок, печати, названия организаций. И о том, как Бюро сотрудничает и с термино-орфографической комиссией в части специализированного перевода.

"Расскажу и о самом процессе перевода. Это интересно, ведь структура коми и русских названий отличается. Допустим, если в русском слово "улица" стоит вначале, то в коми наоборот – "улица Ленина" - "Ленин улича". Объясню, какие языковые законы это обуславливают. Буду ждать вопросов от слушателей", - сообщил В.Чупров.

По его словам, республика по наличию двуязычных указателей в числе лидеров среди финно-угорских регионов.

"Мы проводили мониторинг в прошлом году, как реализуется республиканский закон о госязыках в части переводов указателей. Выяснилось, что лучше всего обстоит дело в Сыктывкаре и Сыктывдинском районе. В других районах ситуация похуже, но не катастрофичная. Встречаются и ошибки, лексические, грамотические, по оформлению. Но в целом ситуация неплохая", - заявил коми филолог.

Чтобы принять участие в вебинаре, следует зарегистрироваться по ссылке - https://mafun.clickmeeting.com/komiterm/register