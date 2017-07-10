Мэр Воркуты дал два дня на устранение несанкционированной свалки

Руководитель администрации Воркуты Игорь Гурьев выехал на территорию торгово-закупочной базы, где образовалась стихийная свалка – как строительных материалов, так и просроченных продуктов питания. Жалобы на нее неоднократно размещали жители города на странице градоначальника в соцсети "ВКонтакте". Сопровождали его представители управления городского хозяйства и благоустройства, в том числе из отдела экологии, МУП "Плодоовощная база" (к их территории претензий не возникло).

Так, собственники и арендаторы четырех смежных складских помещений на протяжении длительного времени выбрасывали просроченные овощи, фрукты, а также строительный мусор недалеко от места торговли. Территория свалки занимает несколько сотен квадратных метров.

После короткого разговора с местными предпринимателями был дан срок на вывоз свалки – два дня. А также установку мусорных контейнеров, наличие которых администрация проверит ровно через неделю.

"Мы недавно предлагали предпринимателям организовать на своих территория субботники, – говорит Игорь Гурьев, – но часть из них эту работу проигнорировали. Остается наказывать рублем".

Управлению горхозяйства и благоустройства, отделу по работе с предпринимателями было дано поручение еженедельно проводить обход всей территории ТЗБ и при наличии оснований составлять на предпринимателей административные протоколы для передачи их в суд и выставления штрафных санкций. Денежные суммы от уплаченных штрафов будут поступать в республиканский бюджет, сообщает воркутинская мэрия.