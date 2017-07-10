Коми представила достижения промышленности на международной выставке в Екатеринбурге

10 июля 2017 года, 17:10 |

Промышленность Республики Коми впервые представлена на крупнейшей международной выставке "Иннопром-2017" в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба главы РК.

Как пояснили в региональном Министерстве промышленности, природных ресурсов, транспорта и энергетики, Республика Коми представила коллективную экспозицию предприятий республики. В частности, на выставке представлена уникальная разработка ООО "ЗВЭК "Прогресс" – гидроакустическая система по интенсификации добычи нефти, позволяющая при обработке ею нефтяных скважин повысить нефтеотдачу. В экспозиции также участвуют компании ООО "УЭМЗ", ОАО "Комитекс", ООО "Ателье Стиль" и другие. Специально к выставке Минпромом Коми был выпущен буклет о предприятиях республики.

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Напомним, сегодня в Екатеринбурге в восьмой раз открылась крупнейшая международная промышленная выставка России "Иннопром-2017". В открытии выставки принял участие Президент России Владимир Путин.

В выставке, которая продлится по13 июля, участвуют компании из нескольких десятков стран, в том числе Германии, Италии, Швейцарии, Швеции, Индии, Китая. Страной партнером выставки в этом году стала Япония, которая представляет беспрецедентно насыщенную экспозицию и деловую программу. Главной темой проходящей выставки стало "Умное производство".

Комиинформ
  Ключевые слова: Иннопром
  Рубрика: Экономика
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