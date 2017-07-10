В Сыктывкаре ограничат движение автотранспорта по улицам Кирова и Советская

10 июля 2017 года, 17:05 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва

В Сыктывкаре будет ограничено движение автотранспорта по улицам Кирова и Советская.

С 09:00 12 июля до 22:00 20 июля будет закрыто движение по 1/2 ширине проезжей части по улице Кирова в районе дома № 5 по ул. Кутузова. Причина - работы на водопроводных сетях.

Кроме того, в связи с ремонтными работами на тепловых сетях с 11 июля по 18 июля ограничат движение транспорта на всю ширину проезжей части по улице Советской в районе дома № 13.

Комиинформ
  Ключевые слова: ремонт
  Рубрика: Общество
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

10:08 10.07.2017
В Сыктывкаре 10-летний велосипедист поплатился за свою невнимательность
09:53 10.07.2017
В Удорском районе кроссовер столкнулся с мопедом
09:37 10.07.2017
В Нижнем Одесе под колеса попала 80-летняя пенсионерка


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

Мы рядом
Алёна. Периодически нуждаюсь в сопровождении по городу. (Сыктывкар)
Галина. Нуждаюсь в ступеньках с поручнем для ванны. (Сыктывкар)
Сбор средств окончен!
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
все интервью



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus