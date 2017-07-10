В Сыктывкаре ограничат движение автотранспорта по улицам Кирова и Советская

В Сыктывкаре будет ограничено движение автотранспорта по улицам Кирова и Советская.

С 09:00 12 июля до 22:00 20 июля будет закрыто движение по 1/2 ширине проезжей части по улице Кирова в районе дома № 5 по ул. Кутузова. Причина - работы на водопроводных сетях.

Кроме того, в связи с ремонтными работами на тепловых сетях с 11 июля по 18 июля ограничат движение транспорта на всю ширину проезжей части по улице Советской в районе дома № 13.