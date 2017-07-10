В Кортеросском районе впервые пройдет конкурс косарей "Звени, коса"

10 июля 2017 года, 16:40 | Корткеросский
Фото Натальи Петровой

Первый в Корткеросском районе конкурс косарей "Звени, коса" пройдет в селе Нившера уже 15 июля. Организуют мероприятие местная администрация и районный Центр коми культуры.

Как рассказала "Комиинформу" заместитель главы села Нившера Александра Ларукова, организаторы ожидают не менее 30 косарей-участников, при этом заявки на конкурс можно подать и предварительно, и прямо перед конкурсом, к участию приглашаются и мужчины и женщины. На сегодня к участию в состязании заявились уже 15 косарей.

Победители в соревновании будут награждены грамотами, а также подарками от администрации Корткеросского района. Соревнования пройдут отдельно среди мужчин и среди женщин, а также в командной эстафете "мужчина-женщина". Старт конкурса намечен на 9:30 утра.

Помимо основного конкурса, пройдут еще два: конкурс частушек и конкурс на сгребание сена. Опытный косарь из числа местных жителей села Нившера проведет для всех желающих мастер-класс по подготовке инструмента и основным приемам косьбы. Также гостей турнира ожидают ярмарка и выступление фольклорных коллективов.

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Наталья Петрова
  Ключевые слова: турнир, сенокос, Нившера, косари
  Рубрика: Общество
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