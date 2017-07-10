Глава Коми поздравил с Днём семьи, любви и верности семью Матюшиных из Сыктывкара

Глава Республики Коми поздравил с Днём семьи, любви и верности семью Матюшиных из Сыктывкара.

В счастливом браке труженики тыла, ветераны труда Эдуард Иванович и Нина Ивановна состоят уже 64 года. О секретах семейного счастья и любви супруги рассказали за чашкой чая Сергею Гапликову.

У супругов Матюшиных трое детей, один внук, четыре внучки, два правнука и три правнучки. Все дети и внуки получили высшее образование, трое из них окончили ВУЗы с красными дипломами, одна дочь закончила аспирантуру, а внук окончил в Москве ординатуру.

Эдуард Иванович родился во Владимирской области. Трудиться начал с 12 лет – сначала работал в колхозе, затем в артели по добыче бутового камня и мощению дорог. С 1944 года до призыва в Советскую Армию работал на железнодорожном транспорте города Муром в механических мастерских. В армии дослужился до старшего сержанта. Возглавлял спортивные организации в Сыктывкаре. После окончания Ленинградского лесотехнического института работал в строительной отрасли. За вклад в развитие республики и страны отмечен множеством наград, в том числе: "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг", "Заслуженный работник народного хозяйства Коми АССР" - 1986 г., "Почётный ветеран Республики Коми" - 2002 г., "Отличник физической культуры СССР" - 1961 г., "Ветеран физической культуры и спорта Республики Коми" и другими.

Эдуард Матюшин многие годы занимал на городских и республиканских соревнованиях призовые места по лёгкой атлетике, многоборью ГТО, лыжам, пулевой стрельбе, городкам. Неоднократно выходил победителем на первенствах Республики Коми по народной гребле и фехтованию в пятидесятые годы.

Эдуард Иванович является автором многих стихов и песен о Республике Коми, в том числе песни "Моя Республика". В 2017 году вышла брошюра "Любимый Север. Моя муза". Один из экземпляров Эдуард Иванович подарил сегодня главе Республики Коми Сергею Гапликову.

Нина Ивановна Матюшина – уроженка Прилузского района. После окончания Сыктывкарского государственного педагогического института работала в школе села Слудка, затем в пединституте Сыктывкара лаборантом биологии. За успешное выполнение производственного задания, дисциплинированность, активное участие в общественной жизни и долголетний добросовестный труд награждена медалями СССР - "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг", "Ветеран труда" - 1983 год, медалями России - "50 лет в Великой Отечественной войне 1941 - 1945гг", "60 лет в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг", награждалась Почётными грамотами и благодарственными письмами. С 2016 года является Почётным ветераном города Сыктывкара.

За чашкой чая супруги Матюшевы рассказали о себе, о любви к республике, поделились воспоминаниями о юности. Эдуард Иванович прочитал несколько стихотворений собственного сочинения.

Сергей Гапликов поблагодарил за тёплый приём, пожелал супругам крепкого здоровья, долголетия и благополучия. Кроме того, руководитель региона вручил семье Матюшевых сертификат на приобретение стиральной машины.