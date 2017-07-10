Судебные приставы Коми внесли свой вклад в оказании помощи нуждающимся

10 июля 2017 года, 16:30 | Сыктывкар
Фото пресс-службы УФСП по Коми

В международный день семьи, любви и верности работники Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми приняли участие в благотворительной акции по сбору необходимых вещей для многодетных, малоимущих и нуждающихся семей.

8 июля, в День семьи, любви и верности Русская православная церковь отмечает день памяти святых Петра и Февронии, которые издревле считались на Руси покровителями семьи и брака. В преддверии данного праздника отделом социального служения Сыктывкарской епархии был объявлен сбор необходимых вещей для многодетных, малоимущих и нуждающихся. Работники Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми не остались равнодушными и откинулись на объявленную акцию.

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Так, работниками Управления ФССП России по Республике Коми были приобретены подгузники, пеленки, детские средства гигиены, детская одежда и переданы отделу социального служения Сыктывкарской епархии, работники которого в свою очередь предоставят собранные вещи в семьи, которым необходима помощь.

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Комиинформ
  Ключевые слова: приставы, помощь
  Рубрика: Общество
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