Судебные приставы Коми внесли свой вклад в оказании помощи нуждающимся

8 июля, в День семьи, любви и верности Русская православная церковь отмечает день памяти святых Петра и Февронии, которые издревле считались на Руси покровителями семьи и брака. В преддверии данного праздника отделом социального служения Сыктывкарской епархии был объявлен сбор необходимых вещей для многодетных, малоимущих и нуждающихся. Работники Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми не остались равнодушными и откинулись на объявленную акцию.

Так, работниками Управления ФССП России по Республике Коми были приобретены подгузники, пеленки, детские средства гигиены, детская одежда и переданы отделу социального служения Сыктывкарской епархии, работники которого в свою очередь предоставят собранные вещи в семьи, которым необходима помощь.