В Коми начались переговоры по заключению Регионального соглашения по социально-экономическим вопросам. Об этом сообщает Республиканская трехсторонняя комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

В соответствии с частью 5 статьи 47 Трудового кодекса, Республиканская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений информирует работодателей, осуществляющих свою деятельность на территории региона, о начале коллективных переговоров по заключению Регионального соглашения по социально-экономическим вопросам между Правительством Республики Коми, Союзом организаций профсоюзов "Федерация профсоюзов Республики Коми" и Региональным объединением работодателей Союз промышленников и предпринимателей Республики Коми на 2018-2020 годы.

Основной целью Регионального соглашения является обеспечение сохранения социальной и экономической стабильности, повышение благосостояния населения Республики Коми.

Региональное соглашение является основой для переговоров на отраслевом (межотраслевом), территориальном и локальном уровнях по заключению соглашений и коллективных договоров.

Вся информация, касающаяся заключения Регионального соглашения, будет размещаться на официальном сайте Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми http://mintrudsoc.rkomi.ru.