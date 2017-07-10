Следственное управление Коми рекомендует мэрам принимать бесплатно от населения использованные ртутные лампы

Следственные органы в Коми возбудили три уголовных дела за несанкционированные свалки ламп с содержанием ртути, выявленные в Сыктывкаре, а также в Заполярной тундре.

Об этом "Комиинформу" сообщил руководитель Следственного Управления СКР по Коми Андрей Исаев. По его словам, данный вид экологических преступлений относится к разряду наиболее распространенных в регионе наряду с незаконными вырубками леса и нефтеразливами.

"Уголовные дела по факту обнаружения свалок ламп возбуждены в Сыктывкаре и Воркуте (в Заполярье они найдены в тундре). Установить, кто это сделал, пока не удалось", - отметил Андрей Исаев.

По его словам, профилактикой таких преступлений может служить активизация со стороны органов местного самоуправления организации для населения сдачи использованных люминесцентных ламп. По типу Сыктывкара, администрация которого на регулярной основе обеспечивает объезд города экомобилем, куда граждане могут сдавать использованные осветительные приборы.

"Главное, чтобы сбор проводился на бесплатной для населения основе. Тогда это мотивирует граждан не выбрасывать лампы, где попало, а сдавать их ответственным за утилизацию таких отходов. Что касается юрлиц, у руководства предприятий и организаций должны быть заключены договоры на вывод ламп с фирмами, имеющими лицензию на соответствующий вид работ", - добавил главный следователь региона.

За выброс ртутных ламп в урны, контейнеры или вовсе вне мест сбора мусора подобно обычным видам ТБО нарушителям грозит уголовная ответственность по ст. 247 УК РК, предусматривающая не только наложение штрафа от ста до трехсот тысяч рублей, но и максимальную санкцию – лишение свободы на срок от двух до восьми лет ("Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов").