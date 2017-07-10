Прокуратура предлагает молодежи изучить современные механизмы борьбы с проявлениями коррупции на всех уровнях

10 июля 2017 года, 14:50 |

Генеральная прокуратура Российской Федерации выступила соорганизатором VIII Всероссийского конкурса "Новый взгляд", который ежегодно проводит Межрегиональный общественный фонд "Мир молодежи".

Участникам конкурса предложена специальная тема для подготовки плакатов и видеороликов "Прокуратура против коррупции". Организаторы предлагают молодежи изучить современные механизмы борьбы с проявлениями коррупции на всех уровнях. Конкурсантам предложат в любой комфортной для них творческой форме представить существующую модель противодействия коррупции, учитывая работу органов прокуратуры в этой области. Подготовка к конкурсу потребует от участников серьезного погружения в проблематику, в частности, на уровне законодательства. Таким образом, Генеральная прокуратура РФ рассчитывает на то, что конкурс "Новый взгляд" в этом году станет эффективным инструментом правового просвещения молодежи и во многом сработает как профилактическая мера в борьбе с коррупционными проявлениями.

"Новый взгляд" – это крупнейший молодежный проект в области социальной рекламы. Конкурс предоставляет возможность молодежи выразить свое отношение к наиболее острым и значимым проблемам современного общества, а также показать пути их решения.

Работы принимаются на официальном сайте конкурса www.tvoykonkurs.ru до 29 сентября 2017 года по двум номинациям – "Социальный плакат" и "Социальный видеоролик". Возраст участников от 14 до 30 лет.

Официальная церемония награждения финалистов и победителей по названной теме пройдет в Генеральной прокуратуре Российской Федерации и будет приурочена к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте конкурса, а также по телефонам: 8 (495) 640-09-39, 8 (925) 112-82-25.

Комиинформ
  Ключевые слова: прокуратура, коррупция, конкурс, борьба
  Рубрика: Право
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