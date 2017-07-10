Коми энергосбытовая компания предлагает организациям и частным лицам услуги электротехнической лаборатории
АО "Коми энергосбытовая компания" предлагает государственным и муниципальным организациям, а так же частным лицам услуги электротехнической лаборатории, зарегистрированной Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).
Как сообщает компания, электроизмерительная лаборатория проводит периодические, эксплуатационные и приемо-сдаточные испытания электроустановок, выполняет все виды электроизмерительных работ, в том числе:
- Измерение сопротивления изоляции кабелей обмоток электродвигателей, аппаратов, вторичных цепей, электропроводок и электрооборудования до 1 кВ;
- Измерение полного сопротивления петли "фаза-нуль";
- Измерение показателей качества электрической энергии;
- Тепловизионное обследование;
- Проверка наличия цепи и замеры переходных сопротивлений между заземлителями и заземляющими проводниками, заземляемым оборудованием (элементами) и заземляющими проводниками;
- Измерение удельного сопротивления грунта;
- Измерение сопротивления заземляющих устройств;
- Проверка устройств молниезащиты;
- Внутренние электромонтажные работы (замена ламп освещения, автоматических выключателей, устройств защитного отключения, розеток, клавишных выключателей, приборов учёта электроэнергии).
Кроме того, компания предлагает услугу обслуживания электрооборудования (взамен штатной единицы -электрика) для организаций, магазинов, офисов, в которую включены такие виды работ, как замена выключателей, розеток, автоматов, УЗО, ламп, светильников и т.д.
Данные работы проводятся в соответствии с нормативными документами и правилами.
Преимущества:
1. Современный парк приборов, позволяющий быстро и качественно произвести необходимые измерения и испытания.
2. Высокая квалификация и огромный опыт инженеров электроизмерительной лаборатории, которые окажут всестороннюю техническую поддержку и проконсультируют в процессе производства работ.
3. Выдача протоколов измерений после производства работ.
4. Все работы в электроустановках производятся в соответствии с техническими нормами и правилами, действующими на территории РФ.
Оставить заявку и получить более подробную информацию можно по телефонам:
39-19-68, 30-14-26, 30-14-42, либо по электронной почте:
Anastasiya.Yakovleva@komiesc.ru
Svetlana.Gruzdeva@komiesc.ru
Evgeniy.Pestovskiy@komiesc.ru
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