Коми энергосбытовая компания предлагает организациям и частным лицам услуги электротехнической лаборатории

АО "Коми энергосбытовая компания" предлагает государственным и муниципальным организациям, а так же частным лицам услуги электротехнической лаборатории, зарегистрированной Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

Как сообщает компания, электроизмерительная лаборатория проводит периодические, эксплуатационные и приемо-сдаточные испытания электроустановок, выполняет все виды электроизмерительных работ, в том числе:

- Измерение сопротивления изоляции кабелей обмоток электродвигателей, аппаратов, вторичных цепей, электропроводок и электрооборудования до 1 кВ;

- Измерение полного сопротивления петли "фаза-нуль";

- Измерение показателей качества электрической энергии;

- Тепловизионное обследование;

- Проверка наличия цепи и замеры переходных сопротивлений между заземлителями и заземляющими проводниками, заземляемым оборудованием (элементами) и заземляющими проводниками;

- Измерение удельного сопротивления грунта;

- Измерение сопротивления заземляющих устройств;

- Проверка устройств молниезащиты;

- Внутренние электромонтажные работы (замена ламп освещения, автоматических выключателей, устройств защитного отключения, розеток, клавишных выключателей, приборов учёта электроэнергии).

Кроме того, компания предлагает услугу обслуживания электрооборудования (взамен штатной единицы -электрика) для организаций, магазинов, офисов, в которую включены такие виды работ, как замена выключателей, розеток, автоматов, УЗО, ламп, светильников и т.д.

Данные работы проводятся в соответствии с нормативными документами и правилами.

Преимущества:

1. Современный парк приборов, позволяющий быстро и качественно произвести необходимые измерения и испытания.

2. Высокая квалификация и огромный опыт инженеров электроизмерительной лаборатории, которые окажут всестороннюю техническую поддержку и проконсультируют в процессе производства работ.

3. Выдача протоколов измерений после производства работ.

4. Все работы в электроустановках производятся в соответствии с техническими нормами и правилами, действующими на территории РФ.

Оставить заявку и получить более подробную информацию можно по телефонам:

39-19-68, 30-14-26, 30-14-42, либо по электронной почте:

Anastasiya.Yakovleva@komiesc.ru

Svetlana.Gruzdeva@komiesc.ru

Evgeniy.Pestovskiy@komiesc.ru

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