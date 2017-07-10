Сыктывкарки Марина Черкасова и Елена Канева вновь завоевали "золото" Чемпионата Коми по волейболу

10 июля 2017 года, 14:09 | Сыктывкар
Фото пресс-службы Минспорта РК

В Эжвинском районе Сыктывкара прошёл Чемпионат Республики Коми по пляжному волейболу среди мужских и женских команд.

В соревнованиях участвовали 13 мужских и 7 женских пар. Чемпионат проходил по швейцарской системе – до двух поражений, которые автоматически отправляют команду за пределы четверки полуфиналистов.

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Как рассказал главный судья соревнований Николай Патраков, среди женских команд "золото" завоевали Елена Канева и Марина Черкасова из Сыктывкара, повторив свой прошлогодний успех. Второе место у команды Сыктывдинского района Александры Гурих и Натальи Павлицкой. На третьем месте команда Печоры Татьяна Богданова и Ольга Желтикова.

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Среди мужских пар первые два места у сыктывкарских спортсменов. Виталий Чупров и Денис Кутцев завоевали "золото", а Александр Некрасов и Григорий Вечерский – "серебро". Чемпионы прошлого года, ухтинцы Максим Поляков и Максим Худяев, заняли третье место.

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Марина Черкасова, Елена Канева, Виталий Чупров и Денис Кутцев представят регион в начале августа на Чемпионате Северо-Запада России по пляжному волейболу в Пскове, сообщает пресс-служба Минспорта РК.

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"Это будет разведка боем. Наши спортсмены впервые примут участие в соревнованиях Северо-Запада России. Выезд даст мощный толчок для развития пляжного волейбола в Республике Коми", - отметил главный судья соревнований Николай Патраков.

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Комиинформ
  Ключевые слова: волейбол, Победа
  Рубрика: Спорт
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