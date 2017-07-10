Жители Коми участвуют в опросе об изменении климата

Около 500 жителей Коми ответили на вопросы анкеты об изменении климата за последние 20 и более лет. Руководителем проекта, целью которого является всестороннее изучение вопроса о том, как изменение климата влияет на социально-экономические стороны жизни людей, является известный климатолог из Санкт-Петербурга, руководитель отдела исследований изменения климата Гидрологического института Олег Анисимов.

О. Анисимов - один из немногих в России ученых, кто занимается изучением последствий изменений климата на территории России, в том числе в Арктике.

Последние два десятилетия изменение климата обсуждается не только учеными, но и политиками. В декабре 2015 года на всемирной климатической конференции в Париже были достигнуты договоренности об ограничении глобального потепления на уровне не более +1.5 градуса. Этому предшествовало серьезное изучение последствий изменений климата. Так, в странах Евросоюза были получены оценки ожидаемого ущерба для экономики при различных уровнях потепления, с учетом которых в настоящее время разрабатывается новая климатическая политика, нацеленная на сокращение сжигания ископаемого топлива, выбросов парниковых газов и на уменьшение воздействия человека на климат. В России проблеме изменения климата уделяется гораздо меньше внимания, притом, что температура у нас растет в 1.5 – 2 раза быстрее, чем в других странах Европы. Важно определить, в каких регионах, и для каких отраслей экономики России климатические изменения представляют угрозу, а где они открывают новые потенциальные возможности.

Проводить социологическое исследование по изучению общественного восприятия изменений климата в Коми ученому помогают старший научный сотрудник Анна Щербакова и младший научный сотрудник Мария Шишкина Института социально-экономических и энергетических проблема Севера Коми НЦ УрО РАН.

По словам А. Щербаковой, опрос проводится во всем Северо-Западном федеральном округе, включая Коми. Всего учеными собрано уже около 1 000 анкет, причем половину из них заполнили жители нашей республики, которые очень активно включились в этот процесс.

"Мы с питерскими коллегами начали постепенно обрабатывать анкеты и столкнулись с закономерностью, - сообщила А. Щербакова. – Старшее поколение по сравнению с молодежью дает более точные ответы на вопросы об изменении климата за последние четверть века, которые совпадают с фактическими данными. Исследование еще проводится, и делать конкретные выводы, конечно, рано".

По словам собеседницы агентства, проводя исследование, ученые хотят оценить влияние изменения климата с разных сторон. Выявить общественное восприятие людей: ощутили ли они на себе это изменение климата. Какие риски или потенциальные возможности для разных сфер экономики последуют с изменением климата. Узнать мнение органов власти, насколько серьезно они воспринимают изменение климата и его последствия. Кроме того, ученых интересует вопрос: будут ли наделенные властью люди принимать решения по проблеме адаптации к изменению климата, создавать или корректировать разные государственные программы. Некоторые руководители органов власти республики и ведущие специалисты дали интервью на данную тему исследования, а некоторые отказались.

Стоит отметить, что одной из главных тем обсуждения на прошедшем в Гамбурге Саммите G-20 стало изменение климата, что еще раз подтверждает важность исследования климатических изменения, особенно в России.