Прокурор запросил для Марины Истиховской четыре года колонии

10 июля 2017 года, 13:00 |
Фото Антона Пархачёва

В ходе судебных прений по уголовному делу прокурор запросил для депутата Госсовета Коми, бывшего ректора Сыктывкарского государственного университета Марины Истиховской четыре года колонии общего режима с запретом занимать определенные должности на три года, лишение звания Заслуженный работник Республики Коми. Гособвинение также просить взыскать с нее сумму ущерба в 30 млн рублей, пишет БНК.

25 ноября 2015 года в отношении на тот момент ректора СГУ было возбуждено уголовное дело по признакам ч.3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

Марине Истиховской вменяется, что она в 2014-2015 годах передала помещения столовых университета, находящиеся в федеральной собственности, в пользование ООО "Торговое предприятие "Бумажник" по договору оказания услуг. Часть помещений была передана без оформления договорных отношений. По версии обвинения, передаче имущества вуза должна предшествовать его оценка; имущество должно передаваться только по договору аренды и только по итогам конкурса или аукциона. Ущерб вузу в виде недополученных средств составил более 30,5 млн руб.

Комиинформ
  Рубрика: Право
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