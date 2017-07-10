Прокурор запросил для Марины Истиховской четыре года колонии

В ходе судебных прений по уголовному делу прокурор запросил для депутата Госсовета Коми, бывшего ректора Сыктывкарского государственного университета Марины Истиховской четыре года колонии общего режима с запретом занимать определенные должности на три года, лишение звания Заслуженный работник Республики Коми. Гособвинение также просить взыскать с нее сумму ущерба в 30 млн рублей, пишет БНК.

25 ноября 2015 года в отношении на тот момент ректора СГУ было возбуждено уголовное дело по признакам ч.3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

Марине Истиховской вменяется, что она в 2014-2015 годах передала помещения столовых университета, находящиеся в федеральной собственности, в пользование ООО "Торговое предприятие "Бумажник" по договору оказания услуг. Часть помещений была передана без оформления договорных отношений. По версии обвинения, передаче имущества вуза должна предшествовать его оценка; имущество должно передаваться только по договору аренды и только по итогам конкурса или аукциона. Ущерб вузу в виде недополученных средств составил более 30,5 млн руб.