Фонтан в Выльгорте снова сломали

10 июля 2017 года, 13:14 | Сыктывдинский
Фото пресс-службы администрации Сыктывдинского района

Фонтан в селе Выльгорт Сыктыдвинского района, который после двухлетнего простоя запустили в конце июня, снова сломали. На этот раз причиной поломки стал мусор, который накидали туда купавшиеся в фонтане дети.

Свидетелем такого варварского отношения к недавно отремонтированному объекту стала руководитель администрации сельского поселения "Выльгорт" Елена Доронина.

"От прыжков купающихся детей не выдержала удерживающаяся сетка, в итоге насос вышел из строя, - рассказала Е. Доронина на общерайонной планерке. - Кроме того, ребята накидали в чашу много мелкого мусора, из-за чего забились фильтры очистки воды. Когда я подошла к одной из мамочек и попросила вытащить ребенка из фонтана, она никак не отреагировала, отказалась назвать свое имя и отчество, сделав вид, что обращаются не к ней".

Глава местной администрации обратилась за оказанием помощи к районному отделу полиции и общественности села, чтобы они организовали дежурство и провели разъяснительную работу с населением в случае обнаружения правонарушения.

Администрация Выльгорта также обратилась через социальные сети к жителям села с призывом бережнее относиться к объектам благоустройства:

"Окончания ремонта фонтана все мы ждали с нетерпением и очень радовались его открытию! Администрация райцентра и Сыктывдинская тепловая компания приложили немало усилий, чтобы отремонтировать чашу и установить насос. Давайте будем уважать труд окружающих и бережно относиться к объектам, украшающим наше село. Дорогие родители, пожалуйста, следите за детьми и не разрешайте им залезать в фонтан, кидать в воду мусор. Очень надеемся на ваше понимание и воспитание".

Геня Джавршян
  Ключевые слова: фонтан
  Рубрика: Общество
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