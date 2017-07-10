Нившерский храм в июле засверкает новыми куполами

10 июля 2017 года, 13:28 | Корткеросский
Фото "Вконтакте"

Купола поднимутся на верхушку храма в Нившере уже в этом месяце. Сами купола при этом привезены и собраны еще в прошлом году, подготовительные строительные работы перед установкой в 2017-м тормозит дождливая погода.

"Из-за дождей в этом году многие строительные работы идут медленнее, не всегда в таких условиях удается работать на улице. Потому в дождливые дни работники стройки занимаются внутренними работами, кое-где, например, уже установлены окна. Сегодня достраивают колокольню, готовят ее к поднятию купола. В планах поднять все купола уже к концу месяца", - рассказала "Комиинформу" заместитель главы села Нившера Александра Ларукова.

s6USNFHAxV4.jpg

Приходской храмовый комплекс "Храм в честь Святителя Василия Великого" строится уже третий год. Так, в 2014 году был заложен и освящен фундамент. Размеры строящегося храма – 25-17 метров с высокой колокольней. Рядом с храмом - двухэтажный дом священника, под крышей которого разместятся воскресная школа и трапезная.

Храм строит уроженец села Нившера, частный предприниматель из Латвии Василий Михайлов. Ранее он уже возвел три храма в Латвии. Строительные работы ведут мастера из Латвии и Чувашии совместно с местными умельцами.



Наталья Петрова
  Ключевые слова: храм, строительство, православие, Нившера
  Рубрика: Общество
  • 1
  • 4
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

16:03 05.07.2017
Православные Коми готовятся к двухдневному крестному ходу
13:54 04.07.2017
В Коми привезут святыни из Ташкентской епархии
12:27 22.06.2017
Коми региональное отделение Гильдии межэтнической журналистики расширило свой состав


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

15:24
В Коми снизилось количество несчастных случаев на производстве
14:48
Следственное управление Коми рекомендует мэрам принимать бесплатно от населения использованные ртутные лампы
14:37
Прокуратура предлагает молодежи изучить современные механизмы борьбы с проявлениями коррупции на всех уровнях
14:16
ЛУКОЙЛ-Коми по традиции присоединился к "Речной ленте"
13:53
Коми энергосбытовая компания предлагает организациям и частным лицам услуги электротехнической лаборатории

Мы рядом
Алёна. Периодически нуждаюсь в сопровождении по городу. (Сыктывкар)
Галина. Нуждаюсь в ступеньках с поручнем для ванны. (Сыктывкар)
Сбор средств окончен!
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
все интервью



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus