Нившерский храм в июле засверкает новыми куполами

Купола поднимутся на верхушку храма в Нившере уже в этом месяце. Сами купола при этом привезены и собраны еще в прошлом году, подготовительные строительные работы перед установкой в 2017-м тормозит дождливая погода.

"Из-за дождей в этом году многие строительные работы идут медленнее, не всегда в таких условиях удается работать на улице. Потому в дождливые дни работники стройки занимаются внутренними работами, кое-где, например, уже установлены окна. Сегодня достраивают колокольню, готовят ее к поднятию купола. В планах поднять все купола уже к концу месяца", - рассказала "Комиинформу" заместитель главы села Нившера Александра Ларукова.

Приходской храмовый комплекс "Храм в честь Святителя Василия Великого" строится уже третий год. Так, в 2014 году был заложен и освящен фундамент. Размеры строящегося храма – 25-17 метров с высокой колокольней. Рядом с храмом - двухэтажный дом священника, под крышей которого разместятся воскресная школа и трапезная.

Храм строит уроженец села Нившера, частный предприниматель из Латвии Василий Михайлов. Ранее он уже возвел три храма в Латвии. Строительные работы ведут мастера из Латвии и Чувашии совместно с местными умельцами.





