На рок-фестивале в Сосногорске волонтеры собирали деньги для больных детей

Участники "Школы волонтера" Дома детского творчества Сосногорска решили воспользоваться проходящим в городе рок-фестивалем и направить его на благие дела. Во время концерта активисты организовали сбор средств на лечение троих детей с серьезными заболеваниями – Кирилла Жаренкова, Ивана Лисицына и Киры Наумовой.

"Очень здорово, что этот год официально объявлен в республике Годом добрых дел. Под этой эгидой можно провести массу полезных мероприятий на всех официальных площадках Коми. А рок-фестиваль - это не просто музыкальный марафон. Это место, где собирается много неравнодушных людей. У организаторов фестиваля и у нас, волонтеров, одновременно родилась идея, что эту площадку можно использовать для реальной помощи нуждающимся. Больше всего, конечно, в поддержке нуждаются дети с серьезными заболеваниями. Для них и проводилась наша акция", - рассказала "Комиинформу" заместитель директора Дома детского творчества Инна Гапонова.

Проведение акции не было бы возможным без помощи студии печати "Зетта". Фирма предоставила летающий аэростат: на его канаты повязывались ленточки - их раздавали волонтеры всем, кто внес средства в благотворительный бокс. Завязав ленточку, можно было загадать желание. Организаторы уверены, что по "закону бумеранга" оно обязательно должно исполниться.

За два дня фестиваля взрослые и юные участники "Школы волонтеров" собрали около 24 тысяч рублей. Все средства были перечислены на счета нуждающихся в лечении детей семей.