План мероприятий по развитию волонтерского движения в России поможет становлению добровольческих направлений в Коми

10 июля 2017 года, 12:31 |
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Вице-премьер правительства России Виталий Мутко подписал План мероприятий по развитию волонтерского движения в России. В нем описаны меры по развитию добровольчества, мероприятия по совершенствованию механизмов взаимодействия волонтерских организаций с органами власти и заинтересованными организациями, мероприятия по развитию механизмов поддержки добровольчества, указаны приоритетные направления.

В результате должна появиться единая терминология, определение полномочий органов исполнительной власти в области поддержки добровольчества, а также координация межведомственного взаимодействия, представление объективной информации о добровольчестве, формирование научно-аналитической базы в целях улучшения мер по развитию добровольческой деятельности.

Подготовка документа осуществлялась Общественной палатой РФ совместно с Агентством стратегических инициатив при активном участии Ассоциации волонтерских центров и Роспатриотцентра в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина. Документ рассчитан до 2020 года.

"Добровольческое движение страны с каждым годом становится все более институциализированным, однако в рамках правового поля имелась нехватка документов, на которые могут опираться добровольческие объединения", - прокомментировала "Комиинформу" принятие документа начальник Центра развития волонтерства в Коми Ольга Бабюк.

Он отметила некоторые пункты плана. Для всех добровольцев важно, что в нем прописаны механизмы финансирования волонтерской деятельности. Этому направлению уделен целый раздел. Отдельным блоком выделено развитие конкретных волонтерских направлений. Это тоже достаточно важно.

"В республике на первом месте находится социальное и событийное волонтерство, большие обороты набирает медицинское и культурное волонтерство. Однако есть сложности в развитии "серебряного" волонтерство (когда волонтерами становятся пожилые люди), корпоративного и волонтерства в чрезвычайных ситуациях. Думаю, этот документ позволит укрепить все направления в республике", - считает О.Бабюк.

Илья Баканов
  Ключевые слова: документы, волонтеры
  Рубрика: Общество
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