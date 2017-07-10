В Жешарте сточные воды сбрасывались прямо в ручей, а оттуда попадали в Вычегду

Руководство Усть-Вымской тепловой компании и Жешартского водоканала привлечены к административной ответственности за нарушения санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства

Прокуратура Усть-Вымского района провела проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства. В ходе нее в деятельности ОАО "Усть-Вымская тепловая компания" ООО "Жешартский водоканал" выявлены нарушения, повлекшие привлечение их руководителей к административной ответственности.

Установлено, что вопреки требованиям Водного кодекса РФ ОАО "Усть-Вымская тепловая компания" при эксплуатации очистных сооружений в селе Гам (д. Яг) сбрасывает в ручей Безымянный сточные воды, микробиологические параметры которых не соответствуют нормативам. Из ручья стоки попадают в реку Вычегда. В отношении исполнительного директора ОАО "Усть-Вымская тепловая компания" прокуратура возбудила дело об административном правонарушении ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ (нарушение правил водопользования при заборе воды, без изъятия воды и при сбросе сточных вод в водные объекты). Постановлением мирового судьи Жешартского судебного участка исполнительный директор ОАО "Усть-Вымская тепловая компания" привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.

Характерно, что проблема несоответствия сточных вод, сбрасываемых ОАО "Усть-Вымская тепловая компания" в ручей Безымянный, установленным нормативам существует не первый год. Еще в 2015 году по иску районного прокурора на данное предприятие возложена обязанность довести качество сточных вод с очистных сооружений в селе Гам (д. Яг) до нормативных. Однако до настоящего времени данные нарушения фактически не устранены.

В ходе прокурорской проверки выявлены нарушения требований, предъявляемых к качеству подаваемой жителям поселка Жешарт питьевой воды. Так, согласно результатам ежемесячного мониторинга, проводимого филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми", питьевая вода на водоразборной колонке по улице Макарова поселка Жешарт, поставляемая ООО "Жешартский водоканал", не соответствует требованиям санитарных норм и правил. По выявленным нарушениям в отношении директора ООО "Жешартский водоканал" возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 6.5 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению). Постановлением мирового судьи Жешартского судебного участка директор ООО "Жешартский водоканал" привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в сумме 2000 руб.

Постановления в силу не вступили, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.