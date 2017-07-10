На Севере Коми установилась высокая пожароопасность

На Севере Коми - высокая пожароопасность.

По прогнозу ЦГМС по Коми, в связи с установлением сухой и жаркой погоды с 10 июля в лесах Коми ожидается установление чрезвычайно высокой пожароопасности (V класса), в Усть-Цилемском, Усинском, Интинском, Ухтинском, Троицко-Печорском, Княжпогостском, Усть-Вымском, Вуктыльском, Печорском, Ижемском, Сосногорском, Удорском районах . Чрезвычайно высокая пожароопасность сохранится по 14 июля.

Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует:

В целях обеспечения пожарной безопасности рекомендуем ограничить посещение-пребывание в лесах и въезд в лесные массивы транспортных средств.

Не допускать палы сухой растительности и сжигания мусора в условиях противопожарного режима, действующего не территории республики.

В случае обнаружения пожара незамедлительно сообщите о возгорании в службу спасения.

Напоминаем:

- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "101" или "112";

- в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует телефон доверия: 8(8212) 29-99-99 или 8(800) 301-19-89.