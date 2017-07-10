В Сыктывкаре 10-летний велосипедист поплатился за свою невнимательность

Как сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции Коми, ДТП произошло в 15.10. Водитель иномарки, двигаясь напротив д.12 по ул. Слободская, наехал на 10-летнего велосипедиста, который двигался ему навстречу.

Геня Джавршян

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