В Сыктывкаре 10-летний велосипедист поплатился за свою невнимательность
10 июля 2017 года, 11:27 | Сыктывкар
Вчера в Сыктывкаре водитель "Vоlкswаgеn Jетта" совершил наезд на велосипедиста.
Как сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции Коми, ДТП произошло в 15.10. Водитель иномарки, двигаясь напротив д.12 по ул. Слободская, наехал на 10-летнего велосипедиста, который двигался ему навстречу.
Медики диагностировали у мальчика ссадину коленного сустава, госпитализация не потребовалась.
Геня Джавршян
Ключевые слова: наезд на велосипедиста, ДТП
Рубрика: Происшествия
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