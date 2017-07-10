Школьница из Глотово и чиновник из Пожега победили на конкурсе "Моя малая Родина"

10 июля 2017 года, 10:30 |
Фото портала "Твоя Параллель"

Стали известны итоги VIII Всероссийского конкурса творческих работ "Моя малая Родина", организованном Российским союзом сельской молодежи при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ.

Комиссия выбрала 29 в каждой из семи номинаций: "История моего сельского населенного пункта"; "Крестьянские родословные", "Традиции и ремесла народов России"; "Деревня моей мечты – деревня будущего"; "Моя душа — душа природы"; "Символ малой Родины" и "Поэты наших дней".

Среди них есть две представительницы Республики Коми. Ведущий специалист администрации сельского поселения "Пожег" Мария Пашнина победила в номинации "Моя душа — душа природы". Ученица 9 класса Глотовской школы Валерия Обрезкова — в номинации "Традиции и ремесла народов России".

Церемония награждения победителей VIII Всероссийского конкурса творческих работ "Моя малая Родина" состоится в рамках IV Всероссийского творческого фестиваля "Верим в село! Гордимся Россией!", который пройдет с 28 по 30 июля в живописном уголке Подмосковья на территории ОК "Сенеж". Для участия в Фестивале необходимо зарегистрироваться на информационном портале "Культурно-историческое наследие села" в разделе "Фестиваль "Верим в село! Гордимся Россией!" до 23 июля.

Проект Российского союза сельской молодежи "Моя малая Родина" уже в восьмой раз объединил жителей нашей страны, которым есть что рассказать о родной земле. За семь лет в Конкурсе приняли участие почти 12 000 патриотов России, ценителей красоты родных сел и деревень. В этом году к ним присоединились еще 2 000 человек со всех уголков России — студенты и школьники, молодые исследователи родной истории и просто неравнодушные к сохранению народных устоев и обычаев жители нашей необъятной Родины.

Илья Баканов
  Ключевые слова: село, молодежь, краеведение, конкурс
  Рубрика: Общество
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