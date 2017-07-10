Школьница из Глотово и чиновник из Пожега победили на конкурсе "Моя малая Родина"

Стали известны итоги VIII Всероссийского конкурса творческих работ "Моя малая Родина", организованном Российским союзом сельской молодежи при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ.

Комиссия выбрала 29 в каждой из семи номинаций: "История моего сельского населенного пункта"; "Крестьянские родословные", "Традиции и ремесла народов России"; "Деревня моей мечты – деревня будущего"; "Моя душа — душа природы"; "Символ малой Родины" и "Поэты наших дней".

Среди них есть две представительницы Республики Коми. Ведущий специалист администрации сельского поселения "Пожег" Мария Пашнина победила в номинации "Моя душа — душа природы". Ученица 9 класса Глотовской школы Валерия Обрезкова — в номинации "Традиции и ремесла народов России".

Церемония награждения победителей VIII Всероссийского конкурса творческих работ "Моя малая Родина" состоится в рамках IV Всероссийского творческого фестиваля "Верим в село! Гордимся Россией!", который пройдет с 28 по 30 июля в живописном уголке Подмосковья на территории ОК "Сенеж". Для участия в Фестивале необходимо зарегистрироваться на информационном портале "Культурно-историческое наследие села" в разделе "Фестиваль "Верим в село! Гордимся Россией!" до 23 июля.

Проект Российского союза сельской молодежи "Моя малая Родина" уже в восьмой раз объединил жителей нашей страны, которым есть что рассказать о родной земле. За семь лет в Конкурсе приняли участие почти 12 000 патриотов России, ценителей красоты родных сел и деревень. В этом году к ним присоединились еще 2 000 человек со всех уголков России — студенты и школьники, молодые исследователи родной истории и просто неравнодушные к сохранению народных устоев и обычаев жители нашей необъятной Родины.