В Печоре руководитель транспортной компании сам себе продал теплоход

По материалам проверки сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции следователями ОМВД России по городу Печоре возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.201 Уголовного кодекса Российской Федерации "Злоупотребление полномочиями". В совершении преступления подозревается руководитель транспортной компании.

Установлено, что в июне 2014 года подозреваемый, являясь соучредителем и директором заключил с самим собой договор купли-продажи теплохода, принадлежащего компании, по заведомо заниженной цене, а именно 1100000 рублей.

При этом оплату в кассу общества с ограниченной ответственностью не внес. Более того, на тот момент судно являлось единственным активом и у компании имелись кредиторы.

В результате своими действиями подозреваемый причинил существенный вред правам и законным интересам общества с ограниченной ответственностью.

Подозреваемый – ранее не судимый иногородний житель 1950 года рождения - дал признательные показания, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.