На пожаре в Сосногорском районе погиб мужчина

10 июля 2017 года, 9:29 | Сосногорский
Фото из архива "Комиинформа"

Утром в воскресенье в Нижнем Одесе произошел пожар, в котором погиб местный житель.

9 июля в 07.37 в пожарно-спасательную службу Сосногорского района поступило сообщение о том, что загорелась надворная постройка по улице Якимова в поселке Нижний Одес. Через 5 минут на место вызова прибыли первые пожарные расчеты.

На момент прибытия огонь распространился по всему строению. Пожар ликвидирован в 10.00 на площади 16 м². В ходе тушения пожара обнаружен погибший мужчина 1955 года рождения. По предварительным данным, причиной пожара послужила неосторожность при курении со стороны погибшего.

В тушении пожара было задействовано 9 человек личного состава, три единицы пожарной техники, сообщает пресс-служба МЧС по Коми.

Комиинформ
  Ключевые слова: пожар, смерть
  Рубрика: Происшествия
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