Молодые специалисты получили поддержку от Минсельхоза Коми

10 июля 2017 года, 10:00 |
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Молодые специалисты получили поддержку от Минсельхоза Коми.

В ведомстве состоялась комиссия по предоставлению государственной поддержки молодым специалистам. Возглавил комиссию заместитель председателя Правительства Республики Коми – министр сельского хозяйства и потребительского рынка региона Анатолий Князев.

"Так называемые "подъемные" - весомая денежная помощь для молодых специалистов на селе. Молодежь должна понимать: раз она изъявила желание работать в сельском хозяйстве, государство намерено поддержать ее энтузиазм, и данная выплата – один из способов поддержки. Селу нужны активные, инициативные кадры. Кстати, лимиты еще не исчерпаны, и молодые люди, которые соответствуют всем установленным критериям, могут обратиться за господдержкой и получить ее уже в этом году", - отметил Анатолий Князев.

На этот раз поддержку получили пять человек:

Выплата первого года – 100 тысяч рублей

Сергей Павленко, заместитель начальника котельной в ООО "Пригородный" (Сыктывкар).

Выплата второго года – 200 тысяч рублей

Надежда Нагонюк, агроном ООО "Пригородный" (Сыктывкар).

Выплата третьего года – 200 тысяч рублей

Ксения Михеева, бухгалтер-кассир в К(Ф)Х Кирьяновой Т.В. (Усть-Цильма)

Люция Мишарина, бухгалтер с обязанностями специалиста по кадрам в СПК "Исток" (Корткеросский район).

Ксения Панюкова, экономист менеджер ООО "Северная Нива" (Корткеросский район).

Напомним, с 2015 года Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми оказывает государственную поддержку в виде денежной выплаты в 300 тысяч рублей молодым представителям рабочих профессий и в 500 тысяч рублей – молодым специалистам. Сумма разбивается на три части и выплачивается раз в год в течение трех лет.

Получатель обязан проработать в сельскохозяйственной организации или в качестве фермера не менее трех лет после получения выплаты.

На выплату могут претендовать специалисты и рабочие, которые трудятся по найму в сельскохозяйственных организациях, сельскохозяйственных потребительских кооперативах или в крестьянских фермерских хозяйствах в сельских населенных пунктах или поселках городского типа.

Комиинформ
  Ключевые слова: сельское хозяйство, господдержка
  Рубрика: Экономика
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