В минувшем году Минприроды Коми выявило 52 нарушения в области недропользования

В минувшем году в Коми выявлено 52 нарушения требований законодательства в области недропользования, устранено 39. Об этом говорится в госдокладе "О состоянии окружающей среды в Республике Коми в 2016 году", опубликованном Минпромом региона.

Всего в 2016 году было проведено 73 проверки по надзору за соблюдением требований в области геологического изучения, рационального использования и охраны участков недр местного значения на 184 объектах недропользования, в том числе 15 выездных проверок на 145 объектов недропользования, 23 внеплановые проверки, 13 – по заявлениям и обращениям физических и юридических лиц о возникновении угрозы причинения вреда окружающей среде на четырех объектах.

По результатам проверок 17 выданных и 13 выполненных предписаний, семь внесенных представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения. Рассмотрено 45 административных дел, привлечено к административной ответственности 39 юридических и физических лиц в виде штрафа на общую сумму 1 077 тыс. руб., из которых 818 тыс. руб. уплачены.

В мае Минприроды Коми обратилось в суд с иском к ООО "Н.К. Теплоэнергострой" о взыскании вреда, причиненного в результате незаконной добычи общераспространённых ископаемых в микрорайоне Красная Гора в Сыктывкаре, в размере 691,38 тыс. руб. Сыктывкарским городским судом 15 июля 2016 года принято решение о взыскании вреда с ООО "Н.К. Теплоэнергострой". В третьем квартале по запросу правоохранительных органов произведен расчет вреда, причиненного ИП "Белый" недрам в результате безлицензионного пользования недрами (строительный камень), на сумму 2 276,078 тыс. руб. Оплачен добровольно.

В октябре министерством выявлен и рассчитан вред, причиненный недрам вследствие самовольной добычи общераспространенных полезных ископаемых ООО "ЛЗК "Лунвож", в размере 2 338,571 тыс. руб. Оплачен добровольно.

Кроме этого, министерством по запросу правоохранительных органов произведен расчет вреда, причиненного ООО "Недра" вследствие нарушения законодательства в области недропользования при разработке песков техногенного месторождения "Площадка № 4" в 2015 г., на сумму 8,443 млн. руб.

*** На региональном учёте по состоянию на 01.12.2016 г. числится 233 недропользователя, 1 549 объектов, подлежащих государственному геологическому надзору, из них: 774 – распределенные участки недр местного значения (294 – месторождения общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ), 480 – месторождения подземных вод), 307 – месторождения ОПИ, находящиеся на нераспределенных участках недр, 468 – торфяные месторождения с разведанными и предварительно оценёнными ресурсами торфа категории А, В, С, Р1 и Р2.