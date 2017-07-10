Тяжелобольной жительнице Прилузья понадобилась помощь спасателей

Помощь спасателей потребовалась медикам из Прилузья. Паводок не позволил сотрудникам медучреждения самостоятельно доставить домой 85-летнюю женщину в состоянии комы.

Как рассказали "Комиинформу" в Прилузском отряде СПАС -Коми Комитета ГО и ЧС, трое сотрудников выехали, чтобы переправить тяжелобольную пенсионерку на носилках по затопленному мосту - пешеходной переправе через Лузу к поселку Чёрныш.

На той стороне спасателей встретил трактор. Сельхозавтомобиль заехал в воду насколько это было возможно и принял на себя дальнейшую транспортировку местной жительницы.