Тяжелобольной жительнице Прилузья понадобилась помощь спасателей
10 июля 2017 года, 8:15 | Прилузский
Помощь спасателей потребовалась медикам из Прилузья. Паводок не позволил сотрудникам медучреждения самостоятельно доставить домой 85-летнюю женщину в состоянии комы.
Как рассказали "Комиинформу" в Прилузском отряде СПАС -Коми Комитета ГО и ЧС, трое сотрудников выехали, чтобы переправить тяжелобольную пенсионерку на носилках по затопленному мосту - пешеходной переправе через Лузу к поселку Чёрныш.
На той стороне спасателей встретил трактор. Сельхозавтомобиль заехал в воду насколько это было возможно и принял на себя дальнейшую транспортировку местной жительницы.
Наталья Петрова
Рубрика: Общество
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