Тяжелобольной жительнице Прилузья понадобилась помощь спасателей

10 июля 2017 года, 8:15 | Прилузский
Фото "Вконтакте"

Помощь спасателей потребовалась медикам из Прилузья. Паводок не позволил сотрудникам медучреждения самостоятельно доставить домой 85-летнюю женщину в состоянии комы.

Как рассказали "Комиинформу" в Прилузском отряде СПАС -Коми Комитета ГО и ЧС, трое сотрудников выехали, чтобы переправить тяжелобольную пенсионерку на носилках по затопленному мосту - пешеходной переправе через Лузу к поселку Чёрныш.

На той стороне спасателей встретил трактор. Сельхозавтомобиль заехал в воду насколько это было возможно и принял на себя дальнейшую транспортировку местной жительницы.

Наталья Петрова
  Ключевые слова: спасатели, спас-коми, прилузье, пенсионер, Паводок, медики, кома
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

07:44 10.07.2017
В Корткеросском районе утонул рыбак
11:23 09.07.2017
В селе Ижма сгорело подворье
09:53 08.07.2017
В Княжпогостском районе сгорел автомобиль


Новости mediametrix

                       
                       
                       
 

Эко-Коми

Новости проекта



Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
все интервью

Мы рядом
Алёна. Периодически нуждаюсь в сопровождении по городу. (Сыктывкар)
Галина. Нуждаюсь в ступеньках с поручнем для ванны. (Сыктывкар)
Сбор средств окончен!
перейти в раздел

Инфоблок

Отключение горячего водоснабжения в Сыктывкаре будет двукратным

Профилактика клещевого вирусного энцефалита

Телефоны участковых Сыктывкара

Официальный интернет-портал государственных услуг Российской Федерации

Как узнать кадастровую стоимость объекта и оспорить ее в случае несогласия

Как правильно вызвать экстренные службы

Что нужно знать о СПИДе

Реализация значимых проектов в Республике Коми

«Телефоны доверия» МВД

Памятная дата военной истории России

10 июля

В 1709 году русская армия под командованием Петра Первого одержала победу над шведскими войсками в Полтавском сражении.



Подробнее...


Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus