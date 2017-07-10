В Корткеросском районе утонул рыбак

В поселке Аджером Корткеросского района спасатели обнаружили утонувшего мужчину 1976 года рождения.

Как сообщили "Комиинформу" в СПАС-Коми Комитета ГО и ЧС, рыбака обнаружил родственник, сообщение о том, что мужчина не вернулся с рыбалки, поступило к оперативному дежурному Кортеросского района и было передано в Сыктывкарский отряд. Спасатели прибыли на место, где обнаружили на воде пустую лодку и снасти. Чуть позже удалось обнаружить и самого погибшего. Мужчина, очевидно, выпал из лодки.

Еще один инцидент на воде произошел под Сыктывкаром, в поселке Краснозатонский. Очевидец сообщил об обнаружении сломанной пополам байдарки и возможной жертве. Сыктывкарский отряд выехал на место происшествия и обследовал участок, однако обнаружить кого-либо им не удалось, спасатели предполагают, что пассажир поврежденного судна самостоятельно выбрался на берег и оставил лодку.

"Течение загнало лодку в некое подобие дамбы и сломало ее пополам, нам не удалось ее вытащить. При этом вокруг - явные следы человека, который выбирался из поврежденной байдарки", - поясняют в спасотряде.