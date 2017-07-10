Роспотребнадзор запретит продавцам требовать паспортные данные

Роспотребнадзор может запретить компаниям, предоставляющим различные товары и услуги, требовать персональные паспортные данные человека, когда это не предусмотрено законом. За такое проявление недобросовестности продавцы будут привлечены к административной ответственности. Размер санкции (штрафа) пока обсуждается.

Например, это касается покупки билетов на концерт. Сейчас у граждан могут потребовать паспортные данные для оформления покупки, хотя это вовсе необязательно, как для билета на поезд или самолет.

Это не предусмотрено законодательством, но практикуется. Некоторое время назад паспорта спрашивали на входе в Третьяковскую галерею", –– сообщил "Известиям" начальник управления защиты прав потребителей Олег Прусаков, рассказывая о проблемах потребителей, с которыми они сталкиваются при покупке той или иной услуги (товара).

Действительно, как говорят эксперты, требование персональных данных является важным фактором для совершения покупки, но только в строго установленных случаях. Большинство же продавцов незаконно спрашивают паспорта у граждан России.