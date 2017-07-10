"Северная околица" представит песенное искусство Коми на "Русском поле"

"Северная околица" представит Республику Коми на фестивале "Русское поле" в Москве. Фестиваль состоится 29 июля.

Молодой коллектив под руководством заслуженного работника культуры России Натальи Гнедых, третий раз приглашается на этот песенный форум, на котором собираются лучшие коллективы России: хор им.Митрофана Пятницкого; кубанский казачий хор под руководством Виктора Захарченко и другие.

Ансамбль везет на фестиваль программу аутентичного песенно-танцевального фольклора русского севера. Одна из участниц коллектива Дина Туркина родилась и выросла в с.Усть-Цильма. Она прекрасно владеет "горочным" материалом своего района и перенесла его со своими коллегами-единомышленниками по ансамблю "Северная околица" в репертуар коллектива. Так появилась программа "По Печоре по реке...".

Фестиваль "Русское поле-2017" объединит творческие коллективы и мастеров-ремесленников из 60 регионов России. Таким образом, он побьет рекорд прошлого года, когда в Царицыно собрались представители 48-и регионов страны.

"Русское поле" – крупнейший фестиваль славянского искусства в Европе. Ежегодно душевный русский выходной собирает более 3000 артистов и 200 000 зрителей, объединенных любовью к русской культуре и традициям. Это всегда самобытное шоу из национальных песен и танцев, древних обрядов, традиционной кухни и веселых народных забав.

Кульминацией фестиваля станет выступление Большого русского хора под руководством главного дирижера, Народного артиста России Павла Овсянникова. Большой хор объединяет хоры со всей России. Более тысячи профессиональных артистов в сопровождении симфонического оркестра исполнят народные, советские и эстрадные песни в оригинальной аранжировке. Солировать будут эстрадные и рок-музыканты, актеры театра и кино.

В течение всего дня на фестивальной площадке выступят Кубанский казачий хор, группы "Ярилов зной", "Губерния", "Кватро", "Скрэтч". Отдельный блок программы фестиваль "Русское поле" посвятит 870-летию Москвы, исполнив попурри из песен о столице, начиная с 1940-х годов. Завершат программу вечерние гости фестиваля: группа "Ва-банкЪ", Александр Ф. Скляр и друзья исполнят яркую подборку из русских и казачьих песен, сообщают организаторы.