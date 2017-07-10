В России заблокируют финансовые интернет-пирамиды

10 июля 2017 года, 8:01 |
Фото Антона Пархачёва

Центробанк и Минкомсвязь обсуждают проект закона, согласно которому Банк России будет наделен полномочиями блокировать сайты организаций, ведущих финансовые операции в интернете. Адреса соответствующих сайтов ЦБ будет передавать в Роскомнадзор для включения в черный список.

Это связано с тем, что в рунете образовалось очень много ресурсов, не имеющих лицензий Банка России, которые активно предоставляют интернет-услуги на финансовом рынке, пишут "Известия".

Новые полномочия позволят ЦБ блокировать для российских пользователей сайты незаконных финансовых организаций, работающих в любой доменной зоне и в любой юрисдикции. По данным Банка России, такая мера позволит защитить интересы граждан – потребителей финансовых услуг.

В прошлом году при содействии Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России были заблокированы 1588 фишинговых сайтов, угрожающих финансовой и информационной безопасности граждан и национальной платежной системе.

Комиинформ
  Ключевые слова: защита
  Рубрика: Право
  • 0
  • 0
  • 2
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

20:43 09.07.2017
Контекст недели: бизнес-знания для жизни
09:48 08.07.2017
Пострадавший от акционерного общества "МММ" сыктывкарец вновь стал жертвой мошенничества
16:20 07.07.2017
За неделю от укусов клещей в Коми пострадали 73 человека


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

Мы рядом
Алёна. Периодически нуждаюсь в сопровождении по городу. (Сыктывкар)
Галина. Нуждаюсь в ступеньках с поручнем для ванны. (Сыктывкар)
Сбор средств окончен!
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
все интервью



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus