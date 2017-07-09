Коми сохраняет хорошие показатели в рейтинге трудоустройства выпускников вузов

9 июля 2017 года, 22:09 |
фото из архива ИА "Комиинформ"

Коми сохраняет хорошие показатели в рейтинге трудоустройства выпускников вузов. Об этом главе региона Сергею Гапликову доложила заместитель председателя Правительства Республики Коми – министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталья Михальченкова.

Доля трудоустройства выпускников Республики Коми, согласно традиционному федеральному мониторингу, который складывается на основе предоставленных данных Пенсионным фондом России, Рособрнадзором и образовательными организациями высшего образования, выше среднего по стране. В Коми данный показатель равен 80 %. Пороговое значение доли трудоустройства для федерального округа – 70 %.

"Хорошие показатели наш регион сохраняет благодаря слаженной работе центров карьеры вузов и работодателей, участвующих в процессе подготовки кадров. Отдельные результаты вносят организованные по вашему поручению меры по перераспределению функционала по прогнозированию рынка труда и содействию занятости, закреплённые за министерством труда и социального развития", - сказала Наталья Михальченкова.

В СГУ имени Питирима Сорокина доля трудоустройства выпускников составляет 85%, а средняя сумма выплат выпускникам – 27668 рублей.

Такой же процент трудоустройства у Ухтинского государственного университета. Средняя зарплата выпустившихся студентов – 50311.

В Коми республиканской академии государственной службы и управления и в Сыктывкарском лесном институте 80% выпускников находят работу. Средняя сумма выплат выпускникам в первом вузе – 40585 рублей, во втором – 31164 рублей.

"Необходимо не снижать показатели и совершенствовать профориентационную работу и целевую подготовку вместе с центрами по содействию трудоустройству выпускников вузов", - заключил глава региона.

***В общероссийском мониторинге были обработаны данные о более 1 млн 267 тысячах выпускников 2015 года по итогам их трудоустройства в 2016 году.

Согласно представленной информации, средний процент трудоустройства всех выпускников России, как и в прошлогоднем мониторинге, сохранился на уровне 75%.

Средний размер заработной платы выпускников очной формы обучения, получивших первое высшее образование, вырос и за первый год их работы составил 27 770 рублей в месяц против 27 482 рублей для выпускников 2014 года по итогам их трудоустройства в 2015 году.

Более подробную информацию можно посмотреть по ссылке: http://vo.graduate.edu.ru/passport#/?items=87&slice=6&year=2015&year_monitoring=2016

Комиинформ
  Ключевые слова: занятость, молодежь, вузы
  Рубрика: Общество
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