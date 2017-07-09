Контекст недели: бизнес-знания для жизни

На уходящей неделе стала известна реакция педагогической элиты республики на инициативу главы Коми о введении курсов предпринимательства в школах. Учителя сочли идею здравой, что вполне понятно. Помимо теоретических знаний подрастающему поколению не помешает и та информация, которая несет в себе практическую пользу.

Учебная программа в системе общего образования сегодня более чем насыщенная. Предметы важны все, поскольку лишних знаний не бывает. Однако задача, которую ставит сама жизнь – совмещать широкий спектр знаний с такими навыками, которые позволят обеспечить подростку не только интеллектуальную, но и материальную капитализацию. Чем больше ты умеешь – тем лучше приспособлен к жизни в современном обществе, где топливом для инноваций служит конкуренция.

Курсы предпринимательства для молодых северян, которые планируется организовать в учреждениях общего образования (пока что – хотя бы для старших классов), помогут им понять, как, в случае на то желания, в нашей стране открыть свое дело, как вести бизнес, как его продвигать и главное – как на нем зарабатывать.

Ожидается, что помимо сведений о законодательных аспектах предпринимательства школьники смогут увидеть воочию реальные примеры – тех деловых людей, у которых все удалось, и которые готовы делиться личным опытом, чтобы подрастающее поколение училось по возможности на чужих, а не на своих ошибках. Благо, образцов для подражания в предпринимательской среде на территории нашей республики достаточно: как в городах, так и в районах.

В соцсетях население, обсуждая идею руководителя региона, развило мысль о дополнительных курсах в школах. Взрослые высказывают соображения относительно возможных тем для иных факультативов с практическим значением. Например, введение курсов оказания первой медицинской помощи, преподавание азов защиты прав потребителей ЖКУ, основы компьютерного программирования, базис правовых знаний (в частности, об основных кодексах РФ) и т.п.

А почему бы и нет? Чем шире формат направлений вспомогательных занятий, тем больше всего полезного для эффективного быта и успешной взрослой жизни смогут постичь подростки. Конечно, это пока всего лишь идеи.

На примере введения курсов предпринимательства можно будет отработать в масштабах республики такой формат учебы. А уж затем – разнообразить ее в зависимости от учебных заведений и пожеланий самих тинейджеров.