Мэр Инты Лариса Титовец приняла участие в операции по спасению птенцов

Мэр Инты Лариса Титовец сегодня участвовала в операции по спасению птенцов вместе с заведующей отделом станции юннатов Ольгой Блиновой и ее воспитанницей Аней Проскуриной на территории детского сада "Василек".

О происшествии мэр Приполярья рассказала на своей станице "Вконтакте". По ее словам, 6 июля вернувшись из командировки, она прямо с вокзала заглянула на территорию детского сада, зная, что там идет работа по замене ограждения. В одном месте две секции оказались не приварены к столбу ограждения.

Рабочие рассказали, что, когда срезали старые секции, услышали писк внутри опорной трубы, на которую предстояло приварить новые секции забора. Заглянули внутрь и увидели там гнездо с птенцами.





"Во время сварки, а секции ограждения нужно именно приварить к опорной трубе, птенцы могут погибнуть от искры или высокой температуры. Но и достать гнездо из трубы невозможно – слишком глубоко, - пояснили рабочие. - Чтобы спасти птенцов мы готовы были пожертвовать опорной трубой. Например, спилить ее или просверлить отверстие, и уже через него вынуть птенцов. Но от таких операций труба тоже будет греться, а это опасно для птиц".

После недолгих наблюдений оказалось, что в трубе гнездо синички. Заботливые родители часто прилетали кормить свой выводок и, конечно, очень нервничали.

"Было решено не тревожить их, - рассказала Л. Титовец. - Понадеялись, что родители как-то унесут выводок в спокойное и безопасное место. Однако сегодня во время объезда выяснилось, что птенцы все еще остаются в трубе. Первое, что я сделала - позвонила директору станции юннатов, опытному натуралисту и биологу Василию Петрову. По его рекомендации нам на помощь пришла заведующая отделом станции юных натуралистов, профессиональный зоолог Ольга Блинова".

По ее совету, от любых идей с применением строительной техники сразу пришлось отказаться. О.Блинова пояснила, что у птиц слабое сердечко. Шум строительных работ может вызвать у них разрыв сердца.

Опасность такого расположения гнезда, по словам зоолога, в том, что даже оперившиеся птенцы не способны подпрыгнуть на высоту больше 45 сантиметров. Гнездо же находилось в трубе значительно глубже. Учитывая все особенности попавших в беду малышей и сложившиеся обстоятельства, птенцов решили доставать из трубы с помощью подручных предметов. Подсказку нашли в интернете.

На конце длинной палки с помощью скотча закрепили ложку, которую согнули почти под прямым углом. Ольга Александровна и воспитанница станции юннатов Аня Проскурина, которая случайно оказалась рядом, забрались на строительные "козлы" и, подсвечивая фонариком от сотового телефона, осторожно, по одному вынули совсем еще маленьких, неоперившихся птенцов синички. Их оказалось восемь.

Малышей сложили в ведро, застелив его дно листьями лопуха. Сразу после завершения спасательной операции их отвезли на станцию юннатов.

Кстати, синицы кормят своих малышей всего 18 суток, а потом оставляют выживать самостоятельно – таков закон природы. А у сотрудников станции есть богатый опыт по выхаживанию самых разных детенышей животных и птиц.

"Надеюсь, что все малыши хорошо перенесли переезд на новое место, и мы сможем навестить их, как только они подрастут и окрепнут. Я даже имена для них уже придумала", - поделилась Аня Проскурина.

Эта спасательная операция оказалась очень познавательной для всех участников.