Сыктывкарский зритель увидит русский балет глазами краснодарской художницы Натальи Шевченко

Открытие выставки современной краснодарской художницы Натальи Шевченко "Русский балет" состоится 13 июля в Национальной галерее Коми.

Сыктывкарскому зрителю будет представлено творчество Натальи Шевченко (творческий псевдоним Натан), работы которой в последние годы активно показываются в России и за рубежом, закупаются в музейные собрания и частные коллекции.

Искусствоведы считают, что интерес к произведениям Натан основывается как на ее огромнейшем внутреннем творческом потенциале, так и самой манере письма: не имея профессионального художественного образования, она "разрешает" себе писать так, как она чувствует, соприкасаясь со столь популярным сейчас наивным искусством. Вместе с тем ее работы дают ощущение уверенной руки мастера, с широким экспрессивным мазком, знающего, что и как делать, чтобы воссоздать в художественном образе то, что способно отразить саму суть.

Тема балета – одна из ведущих в творчестве художницы. Ей посвящена большая часть того, что она создает, хотя успешными выставочными проектами стал показ коллекций: "Спорт", "Движение/Быки", "Русский фольклор", "Русский феномен". Из нескольких сотен написанных произведений на выставке в Национальной галерее Коми будет показано семьдесят: большинство из них выполнены в последние пять лет, есть и работы этого года, которые в Сыктывкаре впервые будут демонстрироваться зрителю.

Мир русского балета – от постановок Сергея Дягилева, открывших в начале ХХ века всему миру его феномен, до современного балета, не утратившего и в наши дни своей символической идентификации с русской культурой, – таков визуальный ряд экспозиции. Русский балет предстает в образах тех людей, кто его создал и продолжает создавать сегодня – композиторов, балетмейстеров, импресарио, балерин. Среди воплощенных художницей образов – Ида Рубинштейн, Тамара Карсавина, Анна Павлова, Вацлав Нижинский, Игорь Стравинский, Сергей Рахманинов, Галина Уланова, Рудольф Нуриев, Майя Плисецкая, Ульяна Лопаткина, Николай Цискаридзе, Борис Эйфман.

Одна из особенностей творчества Натан – это фрагментарность изображенного, которая дает автору возможность сконцентрироваться на том, что более всего выражает внутреннее содержание образа, касается ли это ритма танца или особой пластики движений балета, или раскрывает внутренний мир его создателя, оставившего миру свой шедевр.

***Открытие выставки состоится 13 июля в 16 часов. Экспозиция будет работать с 13 июля до 14 августа.